حزن عارم يلف الوسط الفني العربي بعد وفاة ريان

سيطر الحزن على العالم العربي بعد وفاة الطفل المغربي ريان، عقب إخراجه من البئر التي علق فيها لحوالي 5 أيام.

حيث نشر العديد من الفنانين والمشاهير العرب رسائل حزينة، عبّروا من خلالها عن تعاطفهم مع ريان، ووقفوا من خلالها مع عائلته في مصابها الأليم.

فالإعلامي المصري عمرو أوديب حبس دموعه أثناء نقله خبر الوفاة، ووجه أحر التعازي لعائلة ريان، وأعلن الحداد في برنامجه الحكاية، وقام بتأجيل فقرة غنائية.

أما لميس الحديدي فكان تأثرها أكبر، حيث طالبت بالخروج بفاصل لعدم قدرتها على استكمال الفقرة.

ونشرت سميرة سعيدة منشوراً عزّت من خلاله عائلة ريان، وقالت إنّه أيقظ الإنسانية فينا، وقدّم لنا درساً لا ينسى.

من جانبها قالت الفنانة أصالة النصري، إنّ الفرحة لم تكتمل بعد إنقاذ ريان، وقدّمت تعازيها لعائلته وللشعب المغربي.

في حين عبّرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن صدمتها بوفاة ريان، وقالت إنّها كانت تأمل خروجه حياً من البئر التي علق بها.

يُذكر أنّ الطفل المغربي ريان فارق الحياة عقب إخراجه من البئر التي سقط فيها مساء الثلاثاء الماضي، متأثراً بالإصابات التي تعرض لها جراء السقوط.

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