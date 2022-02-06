تعرف على أهم التطبيقات المخفية في الايفون

إذا كنت تمتلك هاتف ايفون سواء كان ذلك مؤخراً أو منذ سنوات فقد لا تعلم أن الايفون الذي بين يديك يحتوي على بعض التطبيقات المخفية الذي لا يمكن الوصول إليها بسهولة وسوف نتعرف على بعضها في هذا المقال.

تطبيق Field Test

هو أحد أشهر التطبيقات المخفية على الايفون وعادةً ما يلجأ إلى تشغيله المهندسون وموظفو شركات الاتصالات في حالة واجهت مشكلة في شبكة الاتصال اللاسلكي على جهازك.

تطبيق Field Test سوف يعرض معلومات حول مقدم خدمة الاتصال وسرعة الاتصال بالشبكة ونوع الاتصال والتردد وغير ذلك.

التطبيق مهم ولكنه موجه لأشخاص بعينهم، يمكنك استعراض المعلومات الموجودة فيها من باب الفضول والمعرفة لكن إذا كنت بلا خبرة فلا ننصحك بالعبث في خيارات التطبيق حتى لا يتأثر اتصالك بشبكة الاتصال.

يمكنك تشغيله بكتابة الكود الآتي في تطبيق الهاتف والضغط على أيقونة الاتصال:

*3001#12345#*

تطبيق Feedback Assistant

هو تطبيق آخر مهم عند تشغيله سوف تتمكن من إرسال آرائك وشكاواك واقترحاتك الخاصة بنظام iOS إلى ابل، لكن للعلم فهذا التطبيق يعمل على النسخ التجريبية فقط سواء أكانت النسخة التجريبية العامة Public Beta أو نسخة المطورين Developer Bera.

يمكنك تشغيل هذا التطبيق بكتابة العبارة التالية في شريط العنوان URL أعلى المتصفح ثم الضغط على Go:

applefeedback://

بعد فتح التطبيق يمكنك الدخول بحساب ابل وكتاب المقترحات والشكاوى ثم إرسالها إلى ابل بالضغط على تقديم Submit.

تطبيق المكبر Magnifier

نظام iOS يتيح لك أداة لتكبير الأشياء من حولك في العالم الحقيقي باستخدام الكاميرا والتكبير البصري والرقمي (حسب قدرات الكاميرا)، يمكن تفعيل هذه الأداة بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > إمكانيات الوصول Accessibility > المكبر Magnifier > ثم قم بتفعيله. بذلك يتم إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية بجانب باقي التطبيقات.

يمكنك أيضاً إضافة اختصار إلى مركز التحكم، ويرمز للمكبر بعدسة عليها علامة زائد + كما يظهر في الصورة. في نظام iOS 14 وما بعده سوف تجد التطبيق منفصلاً كتطبيق مستقل على الشاشة الرئيسية.

تطبيق قاريء الأكواد السريعة QR Code

بخلاف تطبيقات أكواد القراءة السريعة QR Code التي يمكنك تنزيلها من متجر الآب ستور والتي قد تكون مدفوعة أو بها إعلانات هناك أداة مجانية على الايفون والايباد لقراءة أكواد القراءة السريعة QR Code.

يمكنك إضافة الأداة بالذهاب إلى الإعدادات Settings > مركز التحكم Control Center > ثم التمرير والضغط على علامة زائد بجانب أداة قراءة أكواد QR.