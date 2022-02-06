طفلة بعمر 9 سنوات تصبح أعجوبة الموضة على “تيك توك”

أصبحت الطفلة الأمريكية كايا أرغوان حديث العالم، بفضل الفيديوهات التي تنشرها على حسابها على تيك توك والتي حوّلتها لأيقونة أزياء صغيرة.

حيث دأبت الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات على نشر مقاطع الفيديو على حسابها في تيك توك، تظهر فيها وهي تعرض الأزياء بطريقة مميزة شبيهة بطريقة عارضات الأزياء.

وحصدت كايا أرغوان أكثر من 21 مليون إعجاب على تيك توك، حيث تفاعل الكثير من الأشخاص مع الفيديوهات التي تقوم بنشرها، وعدّوها أيقونة الأزياء للأطفال.

وقالت مصممة الأزياء الشهيرة فيرا وانغ، إنّ كايا تملك شخصية قوية، وموهبة عظيمة ستجعلها واحدة من أهم عارضات الأزياء في العالم في حال استمرت بالنجاح بهذه الطريقة.

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