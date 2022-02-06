إنستغرام تعمل على تطوير ميزات جديدة

بدأت شركة ميتا الأمريكية عملية تطوير مجموعة من ميزات إنستغرام، حيث أصبح بإمكان المستخدمين مشاركة مقاطع Reels على الفيسوك بشكل مباشر، دون الحاجة لاتّباع الخطوات القديمة.

كما عملت إنستغرام على تحسين إرشاداتها في Stories والـReels ، وقامت بإضافة زر جديد بجانب زرَي الرد والقبول عند ورود مكالمات فيديو أو صوت، يستطيع من خلاله المستخدم طلب ترك رسالة من المتصل في حال لم يكن يرغب بالرد على المكالمة بشكلٍ فوري.

وأضافت إنستغرام ميزة تسمح لمستخدمي Instagram Business باستقبال المكالمات الصوتية بدون رقم هاتف، بعدما كان يضطر المستخدم حالياً للكشف عن رقم هاتفه.

كما ستُوفر الشركة الأمريكية ميزة لمشاركة مقاطع الفيديو عبر ستوري، أو خارج إنستغرام.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تكشف عن موعد إضافة الميزات الجديدة، لتطبيق إنستغرام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية