موتورولا تكشف عن هاتف بقلم ذكي

رفعت شركة موتورولا الأمريكية النقاب عن هاتف اقتصادي بقلم ذكي أطلقت عليه Moto G Stylus، حيث جاء الهاتف الجديد بشاشة IPS مقاس 6.8 بوصة، ودقة وضوح 1080* 2460 بيكسل، وبمعالج Media Tek Helio G88، ومعالج رسوميات Mail-G52 MC2.

ويتميز هذا الهاتف باحتوائه على كاميرا أمامية بدقة 16 مزودة بتقنية التعرف على الوجوه، أما الكاميرا الخلفية فستكون ثلاثية بدقة 50، 8، و2 ميغا بيكسل، وبذاكرته الداخلية التي تصل سعتها إلى 128 غيغا بايت، والعشوائية التي تبلغ 6 غيغا بايت.

وقالت الشركة، إنّ هاتفها الجديد حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، وإنّه سيعمل على نظام التشغيل Android 11، كما أنه سيحتوي على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعات، بالإضافة لقلم ذكي يتيح الكتابة على الشاشة.

جدير بالذكر أنّ، موتورولا ستطلق هذا الجهاز في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.

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