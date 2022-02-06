تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة مميزة من التطبيقات العملية المتاحة مجاناً لوقت محدود!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم

AppLock PRO

نعم، هذا هو واحد من أفضل التطبيقات التي نثق بها في حماية الخصوصية والتي يمكنك الاعتماد عليها من أجل إغلاق تطبيقاتك الشخصية بكلمة مرور أو نمط معين أو ببصمة الإصبع. بالطبع ستكون قادراً على قفل التطبيقات الحيوية التي تحتوي على معلوماتك الشخصية وبياناتك السرية والتي من بينها تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر والواتساب وسناب شات وانستقرام ولن يتمكن أي أحد من الوصول إليها أو فتحها إلا للأشخاص التي تصرح أنت لهم بمعرفة كلمة المرور. التطبيق متاح مجاناً لوقت محدد ونوصيكم بشدة لتجربته وتثبيته على الفور.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Document Scanner

تطبيق Document Scanner يتيح لك القدرة على مسح الكتب وبطاقات الهوية والإيصالات والتقارير والصور ضوئياً وبسهولة شديدة. يتيح لك إمكانية تنظيم جميع ملفات PDF الخاصة بك أو مسح المستندات وتطبيق المرشحات عليها أو اقتصاص بعض الصفحات الغير مرغوب فيها أو ضبط معدلات السطوع ونسب التباين والتشبع للمستندات والعديد من المزايا الاحترافية النادر وجودها في التطبيقات المجانية.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Memorize

قراءة القرآن والأحاديث النبوية وسيلة مثالية للقضاء على الملل، فهذه فريضة أكثر من مجرد أمر اختياري. ربما البعض منا يفضل قضاء وقت فراغه في ممارسة بعض الألعاب أيضاً. ولكن بعدما تنتهي من كل هذا، لا يزال متبقي شيء واحد في غاية الأهمية لفعله وهذا الشيء هو تعلم لغة جديدة.

تطبيق Memorize هو من إحدى التطبيقات المدفوعة لتعلم اللغة الإسبانية ولكنه متاح بشكل مجاني لفترة زمنية محدودة. التطبيق يعمل بالصوت والصورة وستجد بداخله كم رهيب من المعلومات التي قد تحتاج لمعرفتها إذا اتخذت قرارك بتعلم اللغة الإسبانية. الأسماء والمفردات والأفعال والأحوال وكل شيء ستتمكن من فهمه بسهولة ويسر.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Simple Nav Bar

Simple Nav Bar هو في الأساس تطبيق مدفوع لنظام أندرويد ولكنه مجاني لفترة محدودة. إذا كنت تواجه أي مشكلة من أي نوع على أزرار الشاشة فهذا هو التطبيق الذي تحتاجه بالضبط. هذا التطبيق يقوم بإنشاء شريط عائم من الأزرار على شاشة هاتفك، والذي يمكنك التحكم في مكانه على أي مكان في الشاشة.

هذا الشريط يحتوي على زر Home وزر الرجوع وزر التطبيقات الحالية وزر الإشعارات. كل شيء تحتاجه في هاتفك سيكون في مكان واحد وسهل الوصول إليه بنقرة زر واحدة. الأفضل من ذلك أنه يمكنك تخصيص لوحة الشريط بالشكل الذي تختاره بالضبط. على سبيل المثال يمكنك تغيير حجم الأيقونات أو حجم الشريط نفسه أو السُمك أو مستوى شفافيته.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Best U

هذا التطبيق في منتهى الروعة ولكن لن يعلم قيمته إلا الأشخاص الذين يتمتعون بحس راقي وذوق عالي في لباقة الحديث مع الآخرين. ببساطة شديدة كلما فتحت هذا التطبيق ستحصل على عبارات حميمية ورسائل مجاملة يمكنك أن تتعلمها لتحسين لباقتك اللغوية وطريقة تحدثك مع الآخرين. سيظل التطبيق يستعرض لك كلمات جميلة وعبارات لطيفة لتتعلمها، أو من الممكن أن تتلقاها على شكل إشعارات.

ولكن هل تعلم ما هو الجانب السلبي؟ الجانب السلبي هو أن التطبيق باللغة الإنجليزية فقط. فإذا كانت لغتك الإنجليزية ضعيفة جداً، فسيكون هذا التطبيق دون أي فائدة بالنسبة لك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Contact Widget

Contacts Widget هو تطبيق يساعدك على إنشاء أدوات ويدجيت مُصغرة لأرقام الهواتف وجهات الاتصال المفضلة لك ليسمح لك بسهولة الوصول إليها في أي وقت، بهذا الشكل ستتمكن من تثبيت الأرقام المفضلة مثل العائلة والأصدقاء وزملاء العمل في ويدجيت خاصة على شاشتك الرئيسية، وبنقرة واحدة على الاسم من على الشاشة الرئيسية سيقوم الهاتف بالاتصال بهذا الشخص.

التطبيق يتيح لك إنشاء أي عدد من الويدجيت “الأدوات المصغرة” على الشاشة الرئيسية ويسمح بالاتصال السريع أو الرسائل القصيرة السريعة. يمكنك حتى تخصيص الويدجيت بشكل فردي من خلال اختيار لون محدد وتغيير لون النص ونوع الخطوط. تطبيق رائع ومتاح بشكل مجاني لفترة محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Reminder Pro

إذا كنت تعاني من مشكلة الذاكرة السريعة، فبالتأكيد وأنك تتعرض لنسيان الكثير من الأحداث، وهي مشكلة من الممكن أن تسبب لك الإحراج في كثير من الأوقات، سواء على صعيد حياتك الاجتماعية أو حتى حياتك المهنية. ولذلك، إذا كنت تريد تطبيق يساعدك على تذكر جميع المهام والأحداث الهامة، فلن تجد أفضل من تطبيق Reminder Pro المثالي الذي يوفر لك إشعارات بشكل دائم بجميع المهام التي يتوجب عليك فعلها في أوقاتها المناسبة وبناءً على ضبطك لها.

من الممكن أن يساعدك على تذكر مواعيد تناول حبوب الدواء، مواعيد المحاضرات والدروس، مواعيد أعياد ميلاد والمناسبات الخاصة بأصدقائك وأفراد أسرتك، وأي شيء أخر مهم في حياتك. فقط قم بتدوين جميع المواعيد الهامة طوال الأسبوع أو الشهر القادم وهو سيحاول تنبيهك بتلك المواعيد ببراعة شديدة. المشكلة في الأمر أنه تطبيق مدفوع ولكنه متاح بشكل مجاني لفترة محدودة، نأمل أن تتمكنوا من تنزيله قبل انتهاء فترة العرض.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Ringtone Scheduler

كما يوحي الاسم بالضبط، فهو تطبيق مخصص لجدولة وتغيير نغمات الرنين بهاتفك الأندرويد بناءً على مواعيد محددة طوال اليوم. البعض قد يعتقد أنه بدون أي فائدة حقيقية، ولكن البعض الأخر سيقع في غرامه بسهولة. فعلى سبيل المثال يمكنك تعيين نغمة رنين بصوت عالي وأنت في الخارج طوال ساعات النهار وتضبط التطبيق على استبدال النغمة بأي نغمة رنين هادئة أخرى في ساعات الليل أثناء تواجدك في المنزل. تطبيق فعال جداً ومتاح مجاناً لفترة محدودة ولكنه يحتوي على إعلانات.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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A Tale of Little Berry Forest 1

بكل وضوح هي لعبة ممتعة ولكنها ليست مناسبة لكبار السن. اللعبة مصنوعة بالكامل يدوياً دون الاعتماد على الرسم الجرافيكي. كل شخصية في اللعبة ولديها قصة ويمكنك التعرف على قصص الشخصيات مع تقدمك في اللعبة. اللعبة بسيطة وصغيرة وتمتد لثلاثة ساعات فقط ولكنها مسلية جداً ومن الممكن أن يسعد بها طفلك أو أخوتك الصغار.

السعر : مجاني لفترة محدودة