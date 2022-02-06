تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – مجموعة من أهم التطبيقات والعروض المجانية لفترة محدودة

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق Activity Tracker + متتبع النشاط البدني

هو تطبيق يساعدك على تتبع النشاط البدني وعرض الاحصائيات المتعلقة بمدة وطبيعة النشاط والسعرات الحرارية وعدد الخطوات والمسافة في أشكال ورسوم بيانية وويدجت مميز على الشاشة الرئيسية مع إمكانية المزامنة مع ساعة ابل.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق المنبه Alarmusic

هو تطبيق للمنبه يساعدك على الاستيقاظ بتشغيل ما تود سماعه من موسيقى أو مقاطع صوتية سواء كانت مخزنة على جهازك أو على حساب سبوتيفاي Spotify ومزايا أخرى مثل المساعدة على النوم والتغلب على الأرق ومزايا أخرى.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Simple Zazen Timer للتأمل والاسترخاء

هو تطبيق يساعدك على عمل جلسات التأمل والاسترخاء وحساب وقتها وتذكيرك بها بواجهة بسيطة وبدون تشتيت وخيارات معقدة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق Best Before تتبع صلاحية الغذاء

هل تشتري الكثير من الأطعمة وتخزنها في ثلاجتك وتتفاجيء أحياناً بانتهاء تاريخ الصلاحية الخاص بها؟ هذا التطبيق سوف يساعدك بسهولة على تسجيل تاريخ الصلاحية للأطعمة والمختلفة وتنبيهك عند انتهائها.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق bProgress لإدارة المهام اليومية

هو تطبيق يمكنك من ترتيب وتقسيم مهام يومك ومتابعة إنجازها على مدار اليوم، كما يوفر تطبيق مصغر “ويدجت” مميز يمكن إضافته للشاشة الرئيسية كما يتمتع بواجهة استخدام جذابة.

السعر : مجاني لفترة محدودة