إيرادات السينما الأميركية.. “أحمق للأبد” يتصدر و”سقوط القمر” يهوي

حقق فيلم “أحمق للأبد”، الجزء الرابع من سلسلة أفلام “جاكاس”،معدلاً عالياً من الأرباح بلغت 23 مليون دولار على 3604 من المواقع في أميركا الشمالية أثناء عرضه الأول، متفوقاً على فيلم الخيال العلمي “مون فول” أو “سقوط القمر” للمخرج رولاند إيميريش الذي تحول بحسب النقاد والمتابعين من فيلم “يتحدث عن ملحمة كارثة إلى كارثة ملحمة في الإيرادات”.

أنتج “باراماونت” الفيلم الكوميدي “جاكاس فوريفر” أو “أحمق للأبد” الذي خاض عن جدارة معركة شباك التذاكر في الولايات المتحدة الأميركية والفيلم من بطولة “جوني نوكسفيل”.

يشار إلى أنه رغم توقع النقاد والمتابعين على نطاق واسع بأن يفوز “فيلم “أحمق للأبد” بكعكة إيرادات نهاية الأسبوع، إلا أن انتصاره لا يزال مفاجئاً ومثيراً للإعجاب لأنه مضى بعض الوقت قبل أن يتصدر فيلم كوميدي خالص المركز الأول في شباك التذاكر.

وتجدر الإشارة إلى أن فيلم “أحمق للأبد” قد أسقط أيضاً فيلم الحركة والمغامرات “سبايدرمان: نو واي هوم” أو “سبايدرمان: لا عودة إلى الديار” من عرش الصدارة بعد 6 أسابيع تربع فيها على القمة، كما أشاد النقاد بتفوق الفيلم، فيما لم تجاوز ميزانيته 10 ملايين دولار، مقارنة بالأفلام الأخرى باهضة ميزانيات الإنتاج.

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