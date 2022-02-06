رحيل الفنانة الهندية المحبوبة لاتا مانجيشكار عن عمر يناهز 92 عاما

أعلنت السلطات الهندية وفاة الفنانة الهندية المحبوبة لاتا مانجيشكار الملقبة بعندليب بوليوود عن عمرٍ يناهز 92 عاما.

وقال رئيس الوزراء الهندي إنّ الفنان الراحلة تعد من أكبر الرموز الثقافية الهند، وهي التي حددت الموسيقى والألحان للأجيال.

ولم تكشف الحكومة عن سبب وفاة الفنانة القديرة والتي دخلت المستشفى يوم 11 يناير الماضي بعد إصابتها بفيروس كورونا، إلّا أنّها قررت تنكيس الأعلام ليومين، وأعلنت الحداد في البلاد.

وكانت لاتا مانجيشكار قد بدأت مسيرتها الفنية التي امتدت ل73 عاماً من سن المراهقة، وقدمت خلال مسيرتها أكثر من 15 ألف أغنية ب36 لغة.

ونعى عدد كبير من نجوم بولييود الفنانة الراحلة، ووصفوها بالحنون، وقالوا إنّها ستترك فراغاً لن يعوض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية