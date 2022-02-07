مسلسل بابلو يعيد نجلاء بدر للموسم الرمضاني

أعلنت الفنانة المصرية نجلاء بدر تراجعها عن قرار الانسحاب من الموسم الرمضاني القادم والمشاركة بمسلسل بابلو الذي يلعب بطولته النجم حسن الرداد.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة منتجة المسلسل عمليات التصوير، خلال الأسبوع القادم، فور عودة حسن الرداد من المشاركة في موسم الرياض.

وستلعب نجلاء بدر في هذا المسلسل شخصية توحة الفتاة التي تنتمي لمنطقة شعبية، والتي تتعرض لعدد كبير من المواقف الصعبة مع أسرتها وعائلتها خلال العمل.

وكانت النجمة المصرية قد لعبت دورًا مماثلاً في مسلسل رمضان كريم الذي عرض عام 2017، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا.

جاءت عودة نجلاء بدر لمسلسلات رمضان بعد فترةٍ من إعلانها الابتعاد عن الموسم الرمضاني× خشية الإصابة بكورونا مجددًا بعد تعرضها للإصابة بمتحور أوميكرون في يناير الماضي.

يذكر أن مسلسل بابلو سيكون من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة حسن الرداد، نجلاء بدر، سوسن بدر، رشوان توفيق، محمد جمعة، صلاح عبد الله وغيرهم من الفنانين.

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