ميتا الأميركية تعلن تراجع عدد مستخدمي فيس بوك

أعلنت شركة ميتا الأميركية عن النتائج المالية للربع الرابع من العام 2021، وأظهرت النتائج، التي عرضتها الشركة؛ خسارة فيس بوك مليون مستخدم في تراجع هو الأول من نوعه منذ 18 عامًا.

وقالت ميتا إن عدد مستخدميها في الربع الرابع بلغ 1,929 مليارًا، بتراجع مليون عن الربع الثالث الذي وصل عدد المستخدمين فيه لـ 1,930 مليار مستخدم.

ولا تعد هذه الخسارة كبيرة، لكنّها خطيرة نوعًا ما لأنها جاءت من الولايات المتحدة وكندا وهي المناطق التي تعتمد عليها الشركة بشكلٍ رئيس.

ولم تكشف ميتا عن أرقام أخرى بشأن باقي تطبيقاتها كتطبيق انستغرام المتعثر هو الآخر، والذي يجد صعوبة كبيرة في مواجهة تطبيق تيك توك، لكنها أكدت ارتفاع المستخدمين النشطين في جميع منصاتها إلى عشرة ملايين.

ورغم انخفاض عدد مستخدمي فيس بوك إلا أن ميتا حققت إيرادات بلغت 33,67 مليار دولار وهو رقم تجاوز توقعات الشركة بقليل.

يُذكر أن أسهم شركة ميتا تراجعت بنسبة 20%، وخسرت قيمتها السوقية 200 مليار دولار بعد إعلان انخفاض عدد مستخدمي فيس بوك.

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