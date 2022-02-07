يوتيوب تطلق تحديثًا جديدًا لواجهتها

كشفت شركة يوتيوب عن تحديث جديد خاص بالأجهزة الذكية جلب معه مجموعة كبيرة من الميزات التي تُسهّل إضافة تعليقات المستخدمين ومشاركة الفيديوهات.

ومن أبرز الميزات التي جلبها التحديث الجديد إتاحة زر أعجبني ولم يعجبني للجميع حيث باتت أعداد عدم الإعجاب تظهر للمستخدمين كافة بعدما أخفتها يوتيوب في العام الماضي، بالإضافة لميزة إضافة فيديوهات إلى قوائم التشغيل، وعرض التعليقات أثناء تشغيل التطبيق بوضع الشاشة الكاملة دون أن الاضطرار لتصغير الشاشة كما كان في السابق.

كما قامت يوتيوب بوضع زر فيديوهات مقترحة في مربع قابل للطي في واجهة التطبيق.

وكانت شركة يويتوب قد أخفت في العام الماضي عدد مرات التصويت بخيارات لم يعجبني، حيث لم يعد يظهر عدد مرات عدم الإعجاب إلا لصاحب القناة، الأمر الذي عرّضها لانتقادات كبيرة من المستخدمين الذين طالبوا بإعادة الميزة ليتمكنوا من معرفة جودة الفيديو قبل مشاهدته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية