رامي صبري يهدي منتخب مصر أغنية “مكانك فوق”

أهدى الفنان المصري رامي صبري منتخب مصر أغنية مكانك فوق بمناسبة حصوله على وصافة كأس الأمم الأفريقية.

وظهر في فيديو كليب الأغنية الحماسية لقطات لنجوم المنتخب المصري كمحمد صلاح، والحارس أبو جبل، ومحمد النني أثناء التدريب والمباريات التي فاز فيها منتخب الفراعنة، بالإضافة لظهور لقطات لاحتفالات الجمهور بالانتصارات التي حققها المنتخب.

وأغنية مكان فوق من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس ماستر توما.

وكان المنتخب المصري قد حلّ وصيفًا للسنغال بطلة أفريقيا بعدما خسر اللقاء بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتيْن الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

يذكر أنّ المنتخب المصري فاجأ الجميع بوصوله للنهائي بعدما استبعده الكثيرون من الترشيحات بسبب الغيابات المؤثرة التي تعرض لها الفريق قبل وأثناء البطولة.

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