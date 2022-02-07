تسريبات تكشف بعض ميزات نظام آيفون قبل إطلاقه

كشفت التسريبات الواردة من داخل شركة آبل الأميركية بعض ميزات نظام التشغيل IOS 16 الذي تستعد الشركة لطرحه قريبًا.

وأشارت التسريبات إلى أن النظام الجديد سيحمل تغييرات كبيرة من حيث وظائف اختصارات التطبيقات، واختصارات واجهة العرض في شاشات الهواتف التي ستصبح أكثر تفاعلية إذ سيكون المستخدم قادراً من خلال واجهة التشغيل على الوصول لأدوات ضبط السطوع والدقة، المصباح، التحكم بساعة الإيقاف وتنفيذ مجموعة من المهام التي كانت تتطلب الدخول لقائمة الإعدادات.

ومن المتوقع أن تزود آبل نظام التشغيل الجديد برموز تفاعلية ستعرف باسم InfoShack بالإضافة لميزات أخرى يسهل التحكم بها عبر الساعات الذكية والأوامر الصوتية.

يذكر أن النظام الجديد لن يصل بحسب التوقعات سوى للأجهزة الحديثة والتي جاءت بعد إصدارات IPhone 6S، و IPhone 6S Plus.

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