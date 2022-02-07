الصرع لدى كبار السن.. أسبابه وأعراضه

أشارت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب إلى أن الصرع يعدّ ثالث أكثر أمراض الجهاز العصبي شيوعًا لدى كبار السن.

وقالت الجمعية الألمانية إن هذا المرض يأتي بعد الخرف والسكتة الدماغية، وأكدت وجود مجموعة من الأسباب الكامنة وراءه كاضطرابات الدورة الدموية في الدماغ، أورام المخ، بالإضافة لإصابات الدماغ الرضية.

وحددت الجمعية أعراض صرع كبار السن بالتشوش الذهني اللاحق، التشنجات الجسدية، تيبس العضلات، التحديق اللاحق، بالإضافة إلى فقدان الوعي لمدة قصيرة.

كما دعت إلى استشارة الطبيب فور ظهور هذه الأعراض، وقالت إن علاج المرض يتم من خلال استعمال الأدوية المضادة للصرع، وعند فشلها بالسيطرة على هذه النوبات يتم اللجوء للجراحة، حيث تتم إزالة المنطقة التي تسبب نوبات الصرع في الدماغ

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