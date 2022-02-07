اعتماد هاتف OnePlus Nord CE 2 بشهادة TUV يكشف عن أبرز مواصفاته!

نحن ننتظر بفارق الصبر الإطلاق العالمي لهاتف OnePlus 10 Pro والذي نتوقع أن يكون خلال شهر مارس القادم، ولكن مؤخراً تم رصد هاتف جديد لشركة ون بلس وهذا الهاتف هو Nord CE 2.

بناءً على تقرير موقع MyMasterPrice فإن هاتف Nord CE 2 حصل بالفعل على شهادة TUV وظهر الهاتف مرة أخرى على موقع Camera FV5 ومنصة GeekBench.

هذه أخبار جيدة للغاية لأننا تمكنا من وضع أيدينا على مجموعة هامة من التفاصيل حول هذا الهاتف، بالإضافة إلى ذلك فهذه الدلائل تشير إلى اقتراب موعد الكشف عنه بشكل رسمي.

سيتم إطلاق الهاتف يوم 11 فبراير القادم، ولكن هذه مجرد تكهنات، فلم يتم التأكيد على هذا الموعد من قِبل الشركة بعد. وبناءً على شهادة TUV فلقد تأكدنا من احتواء الهاتف على بطارية مزدوجة الخلية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات.

OnePlus Nord CE 2 بكاميرا رئيسية 64 ميجابكسل

سيحتوي هاتف OnePlus Nord CE 2 على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مما يعني أنه من الممكن الحصول على صور بدقة 16 ميجابكسل بفضل تقنية Pixel-binning. الكاميرا الرئيسية تأتي بفتحة عدسة f/1.7 وبعد بؤري 26.2 ملم ويُقال أن هذا المستشعر هو في الأساس مستشعر OmniVision.

أيضاً سيكون هناك كاميرتين أخريين إحداهما عبارة عن عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل والأخرى عبارة عن كاميرا ماكرو مخصصة بدقة 2 ميجابكسل.

أما بالنسبة للصور الشخصية ومكالمات الفيديو، فسوف يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 مزودة بتقنية التثبيت الإلكتروني EIS ويمكنها إنتاج صور بدقة 4 ميجابكسل.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة ميديا تيك الموجهة لقطاع هواتف الفئة المتوسطة Dimensity 900 SoC وسيأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.43 بوصة بمعدل تحديث 90Hz.

ستمتاز الشاشة بفتحة ثقب في الركن العلوي الأيسر من الشاشة من أجل كاميرا الصور الشخصية وستأتي الشاشة بدقة +FHD وسيتم تزويد الهاتف بمستشعر لبصمات الأصابع المدمج في الشاشة.

إذا كانت هذه التسريبات صحيحة، فمن المقرر أن تكشف شركة OnePlus النقاب عن هاتف Nord CE 2 يوم 11 فبراير القادم من أجل إطلاقه في الصين والهند وبعض الأسواق الخارجية الأخرى.