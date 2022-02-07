كيفية استخدام ابل AirTags على الأندرويد؟

أجهزة ابل Apple AirTags – كما هو معروف – عبارة عن أجهزة تعقب صغيرة الحجم من ابل تتيح للمستخدم تتبع المقنيات الشخصية وهي تعمل بكفاءة وتوافقية عالية مع أجهزة ابل ولكن ماذا عن أجهزة الأندرويد؟ كيف يمكن استخدام هذا النوع من الأجهزة مع نظام الأندرويد؟ وما هو الاختلاف الذس ستجده؟

كيفية تتبع Apple AirTags على الأندرويد؟

بدايةً، عليك تحميل تطبيق يُسمى Tracker Detect من متجر جوجل بلاي على جهاز الأندرويد، قم بعمل مسح Scan وسوف يبدأ التطبيق في البحث عن أجهزة الـ AirTags الموجودة بالجوار. في حالة تم اكتشاف جهاز AirTag موجود بالجوار يمكنك أن تجعله يصدر صوتاً من خلال تطبيق Tracker Detect وبالتالي تتعرف على مكانه.

إذا وجدت أن جهاز الـ AirTag الذي اكتشفه التطبيق لا تعود ملكيته إليك، يمكنك أن تضغط عليه لمعرفة المزيد عنه مثل الرقم التسلسلي Serial Number وكذلك اسم الجهاز ومالكه لكن يجب أن يكون جهاز الأندرويد داعماً لتقنية NFC حتى تتمكن من ذلك.

محدودية استخدام الـ AirTags على الأندرويد

إذا كنت تستخدم جهاز الأندرويد في تعقب الـ AirTags يمكنك أن تفعل ذلك في أوقات الضرورة عندما لا يتواجد جهاز الايفون أو الايباد الخاص بك بالجوار. لكن إن اضطررت إلى استخدام الأندرويد فهناك عدد من الأمور التي لن تستطيع القيام بها مثل إعداد جهاز الـ AirTag أو البحث التلقائي عنه والتنبيه عندما يكون بالجوار فقط كل ما يتيحه تطبيق الأندرويد هو البحث اليدوي عن أجهزة AirTags من حولك.

هل توجد بدائل؟

إذا كنت تبحث عن بدائل AirTags مناسبة يمكنك تجربة أجهزة تتبع مثل Tile Pro أو Chipolo One وكلها أجهزة تعمل على الايفون والأندرويد بنفس الكفاءة وتؤدي كلها نفس الغرض.