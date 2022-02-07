تسريب ضخم يكشف تفاصيل مواصفات سلسلة Samsung Galaxy Tap S8!

من المفترض أن يتم الإعلان عن سلسلة حواسيب سامسونج المرتقبة Samsung Galaxy Tap S8 جنباً إلى جنب مع هواتف الشركة الرئيسية Galaxy S22 خلال حدث Samsung Unpacked الذي سينعقد يوم 9 فبراير القادم.

من خلال التسريبات التي حصلنا عليها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أصبح لدينا فكرة أولية عما يمكن أن تبدو عليه حواسيب سلسلة Galaxy Tap S8، سواء من حيث الشكل أو المواصفات.

نحن نعلم بالفعل أن هذه الحواسيب ستكون قوية جداً على صعيد مستوى الأداء نظراً لأنها تضع كامل تركيزها على القدرات الإنتاجية وقطاع الأعمال.

اليوم لدينا تسريب ضخم من Evan Blass يستعرض شكل وتصميم ومواصفات حواسيب السلسلة الجديدة. والآن سوف نلقي نظرة خاطفة على مواصفات هذه السلسلة.

نظرة خاطفة على مواصفات حواسيب Galaxy Tap S8

ستحتوي ثلاثية السلسلة على شريحة كوالكم الرائدة Snapdragon 8 Gen 1 وهي نفس شريحة المعالجة التي رأيناها في الهواتف الرائدة التي تم إطلاقها مؤخراً.

الغريب في الأمر أن هناك متغير من نماذج سلسلة هواتف Galaxy S22 التي ستحتوي على شريحة Exynos 2200 بدلاً من شريحة Snapdragon 8 Gen 1.

على كل حال، سيحتوي الإصدار القياسي Galaxy Tap S8 على شاشة 11 بوصة، بينما سيحتوي إصدار Plus على شاشة 12.4 بوصة، في حين أن الإصدار الرائد Ultra سيحتوي على شاشة 12.6 بوصة.

سيأتي الطراز الأساسي وطراز Plus بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين 128 جيجابايت. أما بالنسبة لطراز Ultra فسوف يأتي بمتغيرات مختلفة تشتمل على 8 + 128 أو 12 + 256 أو 16 + 512 جيجابايت.

من حيث الألوان، سيتوفر كل من Galaxy Tap S8 و Galaxy Tap S8 Plus بألوان مثل الجرافيت والفضي والوردي الذهبي، في حين أن الإصدار المتميز سيأتي بلون الجرافيت فقط.

السعر والتوفر

بالتأكيد ستكون السلسلة الجديدة بنفس الشكل الجمالي المذهل الذي رأيناه على سلسلة Galaxy Tap S7، حيث تأتي السلسلة بهياكل معدنية مع وجود الخطوط الخاصة بالهوائي في الخلف.

الجزء الخلفي سيتميز بلمسة نهائية غير لامعة ، ولكن مع وجود منطقة داكنة قليلاً للمكان الخاص بالتصاق قلم S-Pen وهو نفس المكان الذي يمكن الاعتماد عليه من أجل شحن القلم.

جميع الصور والعروض المُسربة تؤكد على وجود نوتش في الشاشة الأمامية لطراز Galaxy Tap S8 Ultra من أجل الكاميرا الأمامية.

من المقرر أن يتم الإعلان عن السلسلة بجانب سلسلة Galaxy S22 يوم 9 فبراير القادم. يُقال أن الأسعار ستأتي على هيئة 699$ و 899$ و 1.099$ لكل من Galaxy Tap S8 و +S8 و S8 Ultra على التوالي.