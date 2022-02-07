وفاة المخرج المصري الكبير أحمد يحيى

رحل عن عالمنا اليوم المخرج المصري الكبير أحمد يحيى، عن عمرٍ يناهز 75 عاماً بعد مسيرة فنية حافلة في عالم الإخراج.

وأعلن شقيقه معتز يحيى نبأ الوفاة، وقال إنّ أحمد توفي بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة بعد تعرضه لأزمة صحية، ووصفه شقيقه الراحل بوالده الأكبر، ودعا له بالرحمة والمغفرة.

وكان المخرج الراحل قد بدأ مسيرته الفنية في الستينيات، حيث ظهر في عدّة أفلام مع العندليب عبد الحليم حافظ، وفي العام 1968 حصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما شعبة إخراج ليبدأ مسيرته كمساعد مخرج قبل أن يتحول لمخرج.

ويعدّ أحمد يحيى أحد أبرز مخرجي جيله، واعتبره النقاد خليفة المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار، في حين عدّه رشدي أباظة وفريد شوقي مخرجهما المفضل.

واهتم المخرج الراحل بتحويل النصوص الأدبية والعربية إلى أفلام، ومن أبرز الأعمال التي قدّمها نذكر حتى لا يطير الدخان، كراكون في الشارع وغيرها.

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