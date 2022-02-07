مواطن أمريكي يدخل غينيس بتناوله 32340 شطيرة بيغ ماك

فتحت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أبوابها للأمريكي دون غورسكي، الذي نجح بتناول 32340 شطيرة بيغ ماك التي تُقدمها مطاعم ماكدونالدز خلال 50 عاماً.

وأشار الرجل الأمريكي إلى أنّ شطائر الهامبرغر هذه أفضل طعام تناوله في حياته، وأنّه يتناول اثنتين منها يومياً بمعدل 14 شطيرة أسبوعياً.

وقال دون إنّ رحلته مع شطائر بيغ ماك بدأت ب17 مايو 1972، حيث قاد السيارة التي اشتراها في ذلك الوقت لمطعم ماكدونالدز، ليتناول أول شطيرة بيغ ماك ليقرر بعدها تناول هذه الشطيرة لنهاية حياته.

وقدّم دون غورسكي الوثائق اللازمة التي تؤكد تناوله هذا العدد الهائل، والتي كانت عبارة عن علب كرتونية وفواتير، التي أكدت تناوله الشطائر.

وقال إنّ هذه الشطائر صحية، لأنّ الفحوصات التي أجراها أظهرت أنّ سكر الدم لديه طبيعي، وأنّ الكوليسترول لا يزال بمستوى مقبول.

يُذكر أنّ دون مازح الجميع بالقول عندما أموت احصوا الشطائر التي تناولتها، واكتبوا على القبر هذا هو العدد الكافي لقتلك.

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