مريام فارس تكشف سبب تأخر طرح ألبومها الجديد

كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على هامش حفلتها في إكسبو دبي، سبب تأخير طرح ألبومها الجديد، وقالت إنّ الألبوم جاهز، لكنّ انتشار كورونا، وعدم تقبل الناس للأغاني المفرحة في بداية الوباء دفعها لتأجيل طرحه.

وأكدت الفنانة اللبنانية طرح الألبوم على شكل أغاني متتالية، حيث ستُطلق كل فترة أغنية واحدة منه.

وكانت الفنانة اللبنانية قد أحيت يوم 5 فبراير الجاري حفلاً فنياً ضمن فعاليات أكسبو دبي 2020، حضره عدد كبير من عشاقها، وقدمت خلاله باقة من أغانيها الرائعة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وفاجأت مريام فارس الجمهور عندما طلبت من فرقتها الموسيقية، أنّ يدقوا لها على الطبلة لتقدم وصلة رقص صفّق لها الجمهور الحاضر كثيراً.

يُذكر أنّ مريام فارس ستلتقي عشاقها في إسطنبول، حيث ستحيي حفل عيد الحب فيها.

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