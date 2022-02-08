عبد الحكيم قطيفان: أطلقنا مبادرة عائلية لإنقاذ فواز

كشف الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان من خلال بث مباشر، عن المبادرة التي أطلقتها عائلته لإنقاذ الطفل فواز قطيفان من أيدي الخاطفين.

وقال الفنان السوري إنّ عائلة قطيفان في الداخل والخارج قررت التعاون من أجل جمع المطلوب، والمُقدّر بـ140 ألف دولار أمريكي، وتقديمه للمختطفين من أجل إطلاق الطفل الذي تعرض للتعذيب على أيديهم.

وشكر عبد الحكيم قطيفان جميع الأشخاص الذين عبّروا عن إنسانيتهم من خلال تعاطفهم مع قصة فواز، ومحاولتهم التبرع من أجل مساعدته، وأكد أنّ عائلته ستتولى عملية تحرير الطفل، وأنّه سيطلب المساعدة عند الحاجة.

وتمنى قطيفان ألا يكون موضوع الطفل من باب الابتزاز أو من أجل تقديم مساعدات لجهات مجهولة، مؤكداً أنّ الخاطفين طلبوا في البداية مبلغ 700 مليون ليرة سورية، قبل أن يخفضوا المبلغ لـ500 مليون، وأخيراً 400 مليون بعد توسلات الأم.

وأشار إلى أنّ عائلة فواز باعت كل ما تملك، ولم تستطع جمع سوى 250 مليون، وعندما وصل الخبر للخاطفين قاموا بتصوير مقطع الفيديو الشهير الذي ظهر الطفل يُضرب وهو يصرخ: “مشان الله لا تضربوني”.

يُذكر أنّ فواز خُطف أثناء ذهابه للمدرسة في بداية نوفمبر الماضي، ولم تحظَ قضيته بضجة إعلامية إلّا بعد انتشار فيديو تعذيبه.

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