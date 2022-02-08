جهاز ايباد اير 2022 القادم – هذا ما نعرفه حتى الآن!

من المنتظر أن تقدم ابل للجمهور قريباً إصدار جديد من جهاز الايباد آير في شهر مارس المقبل جنباً إلى جنب مع هاتف iPhone SE 3 وفي هذا التقرير سوف نستعرض أبرز ما نتوقعه للجهاز استناداً إلى التسريبات السابقة.

الشكل الخارجي

لا يتوقع أن تقوم ابل بإجراء تعديلات على التصميم الخارجي لجهاز ايباد اير ليكون مختلفاً عما هو عليه الآن، إذ سيأتي بنفس التصميم مع شاشة كاملة بقياس 10.9 إنش ومنفذ USB C ومستشعر بصمات مدمج في زر التشغيل، ولكن ربما توفر ابل ألواناً جديدة من أجل تمييز الإصدار الجديد.

المواصفات الداخلية

قائمة المواصفات الداخلية يأتي في مقدمتها دعم شبكات الجيل الخامس 5G وستكون غالباً من نوع sub-6GHz، أما المعالج فسوف يتم تحديثه إلى A15 نفس المعالج المستخدم في ايفون 13، ومن المؤكد إضافة خاصية Center Stage والتي تجعل الأشخاص دوماً في منتصف الصورة عند إجراء المحادثات المرئية من خلال تطبيق FaceTime أو زووم وغيرها من التطبيقات.

من غير المتوقع إجراء تعديلات كبيرة على الكاميرا الأمامية والخلفية حيث ستجد كاميرا واحدة أمامية بدقة 12 ميجابكسل واسعة المجال وأخرى خلفية أحادية مع فلاش Quad-LED True Tone. من خلال منفذ USB C ستجد الجهاز متوافقاً مع ملحقات الايباد مثل لوحة مفاتيح Magic Keyboard بالإضافة إلى التوافق مع قلم ابل Apple Pencil 2.

السعر وموعد الإصدار

ابل ستقوم بتحديث المواصفات الفنية لجهاز ايباد اير لكنها سوف تحافظ على نفس الأسعار والتي تبدأ من 600 دولار أمريكي وتزيد في حالة دعم الشبكات اللاسلكية وزيادة السعة التخزينية. بحسب التقارير المنشورة مؤخراً، سوف تكشف ابل عن ايباد اير 2022 و ايفون SE 3 في مؤتمر يبث عبر الإنترنت يوم 8 مارس المقبل.