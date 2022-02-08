شركة HMD تستعد من أجل إطلاق هاتفها الاقتصادي Nokia G21!

على مدار العامين الماضيين أطلقت شركة HMD Global الهواتف الذكية التي تحمل علامة شركة نوكيا – Nokia التجارية، ومنذ ذلك الحين ونحن نرى هواتف جيدة ومثيرة للاهتمام، خاصة في قطاع الهواتف الاقتصادية ميسورة التكلفة.

اليوم لدينا تسريب جديد من Roland Quandt الذي استعرض لنا من خلاله مجموعة جيدة من الصور والعروض لهاتف Nokia G21 والذي يتمتع بالمظهر التقليدي الذي اعتدنا عليه منذ عودة نوكيا مرة ثانية.نو

التسريبات تستعرض لنا تصميم هاتف Nokia G21

حالياً، جمهور التقنية بأكمله يولي اهتمامه تجاه شركة سامسونج وتسريباتها نظراً لأننا اقتربناً جداً من يوم 9 فبراير، ولكن في نفس الوقت، ينبغي أن نولي اهتمامنا للتسريبات الصغيرة البسيطة التي تركز على مستخدمي الفئة المتوسطة والاقتصادية أيضاً.

بفضل العروض المُسربة التي شاركنا إياها Quandt يمكننا رؤية كيف من الممكن أن يبدو عليه شكل هاتف Nokia G21، وبالطبع كما أخبرناكم في المقدمة، فهو ليس من فئة الهواتف المتميزة وإنما من فئة الهواتف الاقتصادية رخيصة الثمن.

من خلال العروض يتضح لنا أن الهاتف يحتوي على شق أمامي على شكل قطرة ماء وخلفه كاميرا الصور الشخصية. على الجانب الأيمن يمكنكم رؤية مفاتيح رفع وخفض الصوت، كما ويجد زر على الجانب الأيسر.

نحن تعودنا دائماً على رؤية زر مساعد جوجل الرقمي على هواتف HDM، لذا، من المحتمل أن يكون هناك تواجد لكل من أزرار الطاقة والمساعد الرقمي على الحافة السفلي. أيضاً سوف تلاحظون أن الهاتف لديه حافة سفلية سميكة نسبياً.

أما بالنسبة للغطاء الخلفي، فمن الصعب الحكم على المادة الخام المصنوع منها الظهر الخلفي، ولكن بنسبة كبيرة سيكون من البلاستيك أو المواد المطاطية التي رأيناها سابقاً على هواتف نوكيا.

وماذا عن الكاميرا؟

هاتف Nokia G21 يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية في الجزء العلوي الأيسر من الغطاء الخلفي. لسوء الحظ، لا أحد يعلم أي شيء عن مواصفات وخصائص هذه الكاميرا حتى الآن. فقد مجرد تخمينات أنه من الممكن أن تمتاز الكاميرا بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل.

من المحتمل أن تعتمد نوكيا على الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين أداء الكاميرا، بالطبع هي فكرة جيدة جداً، ولكننا نتساءل كيف من الممكن أن يساعد هذا الأمر على أرض الواقع!

على كل حال يبدو أنه هاتف اقتصادي بسيط يستهدي فئة محدودي الدخل الذين يتطلعون لإجراء المهام والأعمال اليومية الروتينية بشكل طبيعي. لا ينبغي أن ننتظر من Nokia G21 أداء جيد في الألعاب أو تعدد المهام.

ولكن بنسبة كبيرة سيضع الهاتف كامل تركيزه على المزايا الرئيسية والتي من بينها الشاشة والبطارية، ومن المحتمل أن يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.