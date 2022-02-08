لوحة بيعت بـ 30 دولارًا.. اكتشف مالكها لاحقًا أن قيمتها تتجاوز 10 ملايين

بلغت قيمة اللوحة التي تم شراؤها مقابل 30 دولارًا في ساحة للبيع أكثر من 10 ملايين دولار بعد تحديدها على أنها عمل غير معروف من قبل لفنان عصر النهضة الألماني ألبريشت دورر.

وقال معرض “Agnews Gallery” ومقره لندن، إن كليفورد شورر، جامع الأعمال الفنية في بوسطن ومستشار المعرض، كان في مكتبة ماساتشوستس في عام 2019 عندما طلب منه المالك إلقاء نظرة على لوحة اشتراها صديق.

أخبر بائع الكتب شورر أن اللوحة، التي تم شراؤها مقابل 30 دولارًا في ساحة للبيع في عام 2017، قد تكون نسخة أصلية من أحد أعمال دورر.

وأضاف شورر إنه كان متشككًا، لكنه زار المالك، الذي رغب في عدم الكشف عن هويته، بعد بضعة أسابيع وصدم لرؤية اللوحة، وهي بعنوان “العذراء والطفل”، ويبدو أنها من عمل دورر، الذي توفي عام 1528.

وأردف “شورير” لشبكة CNN: “عندما تكون في عالمي، تقضي حياتك في البحث عن أشياء غير معروفة تؤدي إلى مفاجآت رائعة، ويمكنني أن أرى أنني كنت في بداية شيء مثير للغاية”.

وأوضح أنه أمضى ثلاث سنوات يسافر حول العالم للتحقق من صحة القطعة، كاشفًا أن الخبراء يتفقون على أن التحليل الفني للعمر يضع اللوحة في الفترة الزمنية المناسبة وأن القطعة تحمل السمات المميزة لأعمال دورر.

وقال شورر إنه يعتقد أن قيمة اللوحة قد تزيد عن 10 ملايين دولار.

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