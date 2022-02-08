بطارية مصنوعة من 2,923 ليمونة تحطم الرقم القياسي في “غينيس”

جمع فريق من الكيميائيين 2,923 ليمونة في بريطانيا لتحطيم رقم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتوليد 23,7.8 فولت من الكهرباء.

وقالت موسوعة “غينيس” إن الجمعية الملكية للكيمياء ، وهي منظمة دولية للعلماء، قطعت الليمون إلى النصف في مانشستر بإنجلترا ، وربطت شرائط من الزنك والنحاس في كل طرف لاستخراج ما مجموعه 23,7.8 فولت من الكهرباء.

وأعلنت موسوعة “غينيس” أن البطارية الناتجة عن هذا العمل الدؤوب حطمت الرقم القياسي السابق بمقدار 1,521 فولت.

وقال أستاذ علوم المواد في جامعة باث والذي شارك في هذا الإنجاز، إن عصير الليمون يعمل كإلكتروليت، فيما يعمل الزنك والنحاس كقطب كهربائي، وتم استخدام بطارية الليمون لتنشيط مصباح LED متصل بجهاز استشعار الضوء الذي أدى إلى تشغيل مرحل وتفعيل نظام الألعاب النارية لبدء سباق go-kart.

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