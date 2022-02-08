جوجل كروم يعمل على ميزة رسالة التأكيد قبل إغلاق جميع علامات التبويب المفتوحة!

الملايين من المستخدمين يفضلون استخدام متصفح جوجل كروم كمتصفح افتراضي على هواتفهم الأندرويد، والأمر لا يستدعي الاستغراب، فهو متصفح سريع وسلس ويزخر بالعديد من المميزات الرائعة، حتى وإن لم يكن هو الأمثل من ناحية حماية الأمان وحماية الخصوصية.

على مدار السنوات الماضية، كانت جوجل تضع كامل تركيزها على إصدار المتصفح الخاص بالهواتف الذكية، وتدشن له العديد من الميزات الرائعة التي تعزز من تجربة المستخدمين أثناء التعامل معه.

اليوم، لدينا معلومات جديدة في غاية الأهمية لأولئك المستخدمين، حيث يبدو أن الشركة تعمل على تطوير ميزة جديدة للمتصفح، والتي هي عبارة عن توفير “مربع حوار” على شكل رسالة تنبيه تطلب منهم التأكيد قبل أن يقوم المتصفح بإغلاق جميع التبويبات “علامات التبويب” المفتوحة، وذلك من أجل حماية بيانات المستخدمين من أن تتعرض للفقدان العرضي.

هذه المعلومات قادمة إلينا من موقع Techdows، حيث قال كاتب التقرير أنه تم رصد جوجل تعمل على خاصية جديدة لمتصفح جوجل كروم، والتي من شأنها أن تستعرض رسالة مربع حوار للتحذير / للتنبيه عن النقر فوق زر إغلاق جميع علامات التبويب المفتوحة في المتصفح.

كيف يعمل متصفح جوجل كروم حالياً

في الوقت الحالي، يوفر متصفح جوجل كروم خيار “Close All Taps” والذي يسمح للمستخدم بالقدرة على إغلاق جميع علامات التبويب المفتوحة مباشرةً بمجرد النقر فوق هذا الأمر.

لا توجد أدنى مشكلة في الأمر نظراً لأنه يعتبر خيار راجع لإرادة وحرية المستخدم، ولكن المشكلة هنا هي ما إذا تم النقر على هذا الزر عن طريق الخطأ، والذي سيتسبب في ضياع وفقدان جميع علامات التبويب المفتوحة عن غير قصد.

ولذلك، عملت جوجل على توفير الميزة الجديدة والتي ستكون عبارة عن مربع حوار على شكل رسالة تطلب منك التأكيد بالموافقة على إغلاق جميع علامات التبويب المفتوحة، وبهذا الشكل ستحمي المستخدمين من مشكلة الإغلاق العرضي لتبويبات المتصفح.

هذه الميزة ستكون متاحة من خلال chrome: // flags، مما يعني أنك ستكون مُضطراً على تفعيلها من خيارات المطور الخاصة بمتصفح جوجل كروم.

بعد تفعيل الميزة، عند النقر على زر Close All Taps سوف يستعرض لك مربع الحوار رسالة تحتوي على زرين مختلفين: Cancel أو Close All Taps.

بالطبع أنت تعلم ما الذي يعنيه ذلك: فإذا قمت بالنقر على Close All Taps فسوف يتم إغلاق المتصفح بشكل كامل، ولكن إذا قمت بالنقر فوق زر Cancel فسوف يتم الرجوع عن الأمر ولن يتم إغلاق أي علامة تبويب مفتوحة على الهاتف.

بالتأكيد هي ميزة رائعة وخاصة لأولئك المستخدمين الذين يتعاملون مع عدد كبير من علامات التبويب المفتوحة في نفس الوقت، لأنها تحمي المحتوى القيم الذي توصلت له بداخل علامات التبويب هذه.

تنويه: هذه الميزة لم تصل بعد إلى متصفح جوجل كروم، وإنما هي متاحة فقط على إصدار Google Chrome Canary.