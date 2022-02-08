المطرب محمد عساف يسمي ابنه الأول “ريان”

يتواصل التضامن العربي واسع النطاق للفنانين والرياضيين وغيرهم من مشاهير مع حادثة الطفل المغربي “ريان” الذي فقد حياته إثر سقوطه في بئر قديمة مهجورة وما شهدته الأيام الخمسة من انتظار وترقب وتوتر في المغرب وكافة أنحاء العالم، وسط تغطية إعلامية غير مسبوقة.

وآخر التفاعلات مع مأساة الطفل الفقيد أتى بها المطرب الفلسطيني محمد عساف عبر تغريدة على حسابه في تويتر، حيث أعلن أمس الإثنين، عن ولادة طفله الأول واختار له من الأسماء “ريان” تيمناً بالطفل المغربي .

وغرد عساف على تويتر، قائلاً “الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مبارك، علي ما وهبنا، وأتم ولادة زوجتي علي خير وسلام… قبل عدة أيام رزقني الله بمولود أسميته ريان.. أسال الله أن ينفعنا به، ويجعله من البارين”.

وتجدر الإشارة إلى تفاعلات عدة مع الحدث، منها إهداء اللاعب المغربي المحترف في السعودية “عبدالرزاق حمدالله” بمنزل كامل ومجهز لوالدي الطفل ريان.

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