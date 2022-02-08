7 أعراض لنقص المغنيسيوم في الجسم… وهذه خطورته!

فهو من المعادن الهامة جدّا للجسم. وتكمن أهميته في التحكم بمستوى البوتاسيوم والكالسيوم في الجسم.

فا رتفاع مستوى البوتاسيوم أو انخفاضه قد يسبب الموت. أما نقص الكالسيوم فيؤدي إلى حدوث تشنجات وكسور وفقدان في الكتلة العظمية.

ويواجه الشخص الذي يعاني من نقص في المغنيسيوم، بعض الأعراض والشكاوى المزعجة خاصة إذا استمرت على المدى الطويل.

ما هي أبرز الاعراض؟

1- تشنج العضلات:

تعتبر تشنجات العضلات والرفة الغريبة فيها أحيانًا من أعراض نقص المغنيسيوم، وقد يصل الامر إلى حدوث نوبات من التشنج.

2- أمراض نفسية:

– اللامبالاة: والتي تعرف نفسيًا بأنها خدر في المشاعر.

– الاكتئاب: يزيد النقص الحاصل في المغنيسيوم من فرص الإصابة به.

– الأرق: وإن كانت البحوث لا زالت في بدايتها للجزم بشأن ارتباط نقص المغنيسيوم به.

– الهذيان: يتسبب نقص المغنيسيوم الحاد بالهذيان أو حتى الدخول في غيبوبة.

– إرهاق وضعف عام في العضلات

3- ارتفاع في ضغط الدم

وجدت دراسات أجراها باحثون على حيوانات أن نقص المغنيسيوم قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم الأمر الذي قد يرفع من فرص الإصابة بأمراض القلب.

4- الإصابة بالربو

يرجح الباحثون أن نقص المغنيسيوم قد يتسبب في تراكم الكالسيوم في العضلات الممتدة على بطانة المجاري التنفسية والرئتين، ما قد يتسبب بانقباض المجاري التنفسية، وبالتالي صعوبات في التنفس. والجدير بالذكر أن مستويات المغنيسيوم عادة ما تكون منخفضة لدى المصابين بالربو.

5- اضطراب في ضربات القلب

يعد هذا أكثر أعراض نقص المغنيسيوم خطورة، إذ قد يصاب الشخص بحال عدم انتظام ضربات القلب والتي وإن كانت غير خطيرة لدى البعض، إلا أنها قد تتسبب في العديد من المشاكل الصحية لدى البعض الاخر.

متى تظهر الأعراض؟

لا تظهر أعراض نقص المغنيسيوم على الشخص إلى أن يصبح النقص لديه حادًا، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات بعضها خطير.