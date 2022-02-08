باحثون سويسريون يصممون جهازاً مكّن رجلاً مشلولاً من المشي

صنع فريق من الباحثين السويسريبن جهازاً مكن رجل مشلول يعاني من انقطاع الحبل الشوكي من المشي.

وتعد هذه المأثرة العلمية الأولى من نوعها التي يتمكن فيها رجل، بحبل شوكي مقطوع تماماً من المشي بكل حرية دون عراقيل.

يذكر أن هذه التكنولوجيا نفسها قد ساعدت مشلولا آخر إلى درجة أنه استطاع أن ينجب- وفقاً لما نقتله شبكة البي بي سي عن بحث نشرته مجلة نيشتر الطبية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميشال روكاتي أصيب بالشلل في حادثة دراجة نارية، منذ 5 أعوام، إذ انقطع حبله الشوكي تماما وفقد الإحساس في رجليه بشكل كامل.

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