رسم تصويري لهاتف شاومي المرتقب Xiaomi 12 Mini!

حتى وقبل أن تُطلق شركة شاومي سلسلة Xiaomi 12، علمنا من بعض المصادر أن الشركة الصينية تعتزم إطلاق هاتف صغير ومتطور من فئة الهواتف الرائدة الذي يحمل علامتها التجارية وسيكون جزءًا من سلسلة Xiaomi 12.

العديد من التسريبات اقترحت بأنه من المحتمل أن يأتي الهاتف باسم Xiaomi 12 Mini، واليوم لدينا صورة أو مجرد رسم تصويري لهذا الهاتف بناءً على تغريدة من أحدي المُسربين على موقع تويتر.

هل هذا هو هاتف Xiaomi 12 Mini المرتقب؟

للأسف الشديد لا يوجد تأكيد رسمي حول هذا الهاتف من شركة شاومي، ولكن عند النظر إلى الصورة المُسربة، فسنحصل على فكرة أولية عما يمكن أن يبدو عليه الهاتف من الخلف.

من المحتمل أن يحتوي هاتف Xiaomi 12 Mini على شاشة بحجم أصغر من 6 بوصة بفارق ضئيل، مما يعني أنه سيكون هاتف مضغوط بإحكام وربما يكون قادر على منافسة هواتف iPhone Mini أو حتى الطراز القياسي من سلسلة Galaxy S الرئيسية.

إذا كانت هذه التسريبات صادقة، فعلى الأقل سيشكل هذا الهاتف خطراً على مبيعات iPhone 13 Mini و Asus Zenfone 8 نظراً لأن كلاهما يعتبران أصغر الهواتف الذكية المتاحة حالياً لنظامي أندرويد و iOS.

بالنظر إلى الصورة، يتضح لنا أنه يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية على شكل مصفوفة عمودية ومحاذاة بشكل رأسي وهي مختلفة تماماً عن شكل جزيرة الكاميرا الخلفية المتواجدة على هواتف Xiaomi 12 التي تم إطلاقها.

أيضاً يمكنكم رؤية شعار شركة شاومي في الخلفي في الجزء السفلي الأيسر من الغطاء الخلفي ولكن هذا الرسم التصويري خالي من أي أزرار.

في الحقيقة، لكي نكون صادقين معكم، نحن هنا من موقعنا في “أخبار التطبيقات” لسنا واثقين تماماً من صحة هذا التسريب، ولذلك ننصحكم بالتعامل مع هذا التسريب بقليل من الحذر حتى نتأكد بشكل أفضل خلا الأيام القليلة القادمة.

مواصفات Xiaomi 12 Mini

في الواقع لا أحد يعلم أي شيء عن مواصفات هذا الهاتف – نحن لا نعلم حتى مما إذا كان هذا الهاتف متواجداً بالفعل أم لا – ولكن إذا كانت هذه التسريبات صادقة، فمن المحتمل أن يأتي بمواصفات شبيهة لتلك المتواجدة على هاتف Xiaomi 12X.

سيحتوي الهاتف على شاشة AMOLED أصغر من 6 بوصة بفارق ضئيل وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة كوالكم Snapdragon 870 SoC.

إذا كانت شاومي تخطط من أجل الإعلان عن هذا الهاتف، فمن المحتمل أن يتم الإعلان عنه بجانب إطلاق هواتف سلسلة Xiaomi 12 في الأسواق العالمية. أو من الممكن أن نعرف عنه المزيد من التفاصيل بمجرد حدث الإطلاق العالمي لسلسلة Xiaomi 12.