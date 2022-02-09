تحديث iOS 15.4 – ما الجديد في النسخة التجريبية الثانية؟

بعد إطلاق النسخة التجريبية الأولى، قامت أبل الآن بطرح النسخة التجريبية الثانية من تحديث iOS 15.4 والتي تحمل بعض التحسينات الإضافية.

الدفع من خلال الايفون

هي خاصية أثير الحديث عنها مؤخراً وهي تتيح للمستخدم إمكانية استخدام البطاقة الائتمانية الخاصة به في إتمام المعاملات المالية عبر الايفون.



هاتف الايفون سوف يقوم بمسح وقراءة البيانات المخزنة على شريحة البطاقة الائتمانية بالاعتماد على خاصية الاتصال قريب المدى NFC بمجرد تقريب البطاقة إلى الايفون. للمزيد يمكنك مراجعة المقال الآتي: هواتف الايفون وميزة الدفع بالبطاقة الائتمانية.

تحسينات في خاصية التعرف على الوجه مع الكمامة

واحدة من أهم الخصائص الجديدة في تحديث iOS 14.5 هي خاصية التعرف على الوجه عند ارتداء الكمامة، ومع النسخة التجريبية الثانية أضافت أبل بعض التحسينات كتوضيح آلية عمل هذه الخاصية من خلال التعرف على المنطقة المحيطة بالعين.



أيضاً قد يرى المستخدم رسالة على شاشة القفل تقول: “انظر الأسفل لفتح القفل” حتى تسهل على الهاتف لاحقاً التعرف على الوجه عند محاولة فتح قفل الهاتف عند ارتداء الكمامة.

للمزيد يمكنك مراجعة المقال الآتي: خاصية التعرف على الوجه عند ارتداء الكمامة في تحديث iOS 14.5

ستستمر ابل في إطلاق المزيد من الإصدارات التجريبية لتحديث iOS/iPadOS 15.4 حتى شهر مارس المقبل على الأرجح، لذا فهذا التحديث سيتم إطلاقه خلال شهر مارس بالتوازي مع الإعلان عن مجموعة أجهزة جديدة.