شيرين تنفي شائعات عودتها لزوجها حسام حبيب

نفت الفنانة المصرية شيرين الأخبار التي انتشرت بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الإنترنت والتي تحدثت عن عودتها لزوجها حسام حبيب بعد شهرين من الانفصال.

وقالت الفنانة، في بيانٍ رسمي، إن هذه الشائعات غير صحيحة، وإنها الوحيدة التي تملك حق الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الشخصية، وتوعدت بمحاسبة مروجي الشائعات، واختتمت البيان بدعوة جمهورها لعدم الالتفات لهذه الشائعات.

وكان منظم الحفلات المصري يوسف دندنش قد فاجأ الوسط الفني وعشاق النجمة شيرين بعدما أعلن عودتها لعصمة زوجها حسام حبيب بعد شهرين من إعلان خبر انفصالهما الذي ضجّت به مواقع الإنترنت.

حيث قال في تصريحات صحافية إن الفنانة المصرية عادت لزوجه، وأشار إلى أنه حاول التواصل معها على الهاتف قبل أيام عدة ليفاجئ برد حسام حبيب عليه، وعبّر عن سعادته بالصلح الذي تم بينهما.

في حين أكدت الإعلامية بسمة وهبة الخبر من خلال نشرها لصورة لحسام وشيرين وقالت إنّها كانت متأكدة من عدوتهما، ووصفت الأشياء التي حدثت في الفترة الماضية بزوبعة فنجان.

وكانت الفنانة المصرية قد أثارت جدلاً كبيرًا بانفصالها عن حسام بعد 4 سنوات من الزواج، وقيامها بقص شعرها بعد الانفصال.

وقالت شيرين، بعد الانفصال، إن عودتها لحسام تحتاج معجزة، وإنّها تحبه رغم الانفصال، وأشارت إلى أن فارق السنة بينهما هو أحد أسباب الانفصال، وأكدت أن الزواج الناجح يجب أن يكون فيه الرجل أكبر من المرأة بخمس سنوات على أقل تقدير.

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