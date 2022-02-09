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“قوة الكلب” ينال حصة الأسد من ترشيحات الأوسكار

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تصدر فيلم “قوة الكلب” (The Power of the dog) قائمة ترشيحات الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها بنسختها الـ94 بعدما حصل على 12 ترشيحًا للأوسكار.

ومن أبرز الترشيحات التي حصل عليها الفيلم الذي ينتمي الويسترن كاوبوي أوسكار أفضل فيلم، أفضل أداء تمثيلي في دور ثانوي للرجال والنساء، أفضل مخرج، وأفضل ممثل.

ولعب بطولة هذا الفيلم بنديكت كامبرباتش وأخرجته جين كامبيون.

واحتل فيلم ديون للمخرج دوني فيلنوف المركز الثاني بعشرة ترشيحات، وجاء ثالثاً فيلم بلفاست لكينيث براناه وويست سايد ستوري مع سبعة ترشيحات.

يذكر أن حفل الأوسكار سيقام في لوس أنجلوس الأميركية يوم 27 مارس القادم.

 

 

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قناة 218 الليبية

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