اعتماد سلسلة Redmi K50 بشهادة TENNA – الإطلاق أصبح وشيكاً!

من المُقرر أن تعلن علامة ريدمي – Redmi التجارية التابعة لشركة شاومي الصينية عن سلسلة Redmi K50 في وقت ما خلال شهر فبراير الجاري.

على مدار الأسابيع الماضية شهدت هواتف السلسلة عدداً كبيراً من التسريبات، وهذا بفضل تسريب قوائمها من قِبل لجان الاعتماد والتوثيق في موطن الشركة الرئيسي.

اليوم ظهرت ثلاثة طُرز من هذه السلسلة على منصة TENNA الصينية وهي بمثابة لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية FCC.

بناءً على تسريب Digital Chat Station على موقع Weibo الصيني، فقد تم اعتماد ثلاثة هواتف من سلسلة Redmi K50 من قِبل سلطة TENNA في الصين. تحمل هذه الهواتف أرقام الطُرز التالية: 22021211RC و 22041211AC و 22011211C.

وقد صرح المُسرب بأن هذه الهواتف الثلاثة ستأتي مدعومة بشرائح معالجة مختلفة، حيث سيحتوي إحداها على شريحة ميديا تيك الرائدة Dimensity 9000 SoC والهاتف الثاني سيحتوي على شريحة كوالكم Snapdragon 870 SoC والهاتف الثالث سيحتوي على شريحة Dimensity 8000 SoC التي لم تعلن عنها ميديا تيك بشكل رسمي حتى الآن.

يُقال أن هناك إصدار رابع في السلسلة برقم طراز 22011211C سيحتوي على شريحة Snapdragon 8 Gen 1 ونعتقد أن هذا الهاتف سيأتي باسم Redmi K50 Gaming Edition وسيتم إطلاقه أولاً قبل جميع هواتف السلسلة الأخرى.

الغريب في الأمر أن تسريب Digital Chat Station يؤكد على أن الهاتف الذي يحمل رقم الطراز هذا سيأتي مدعوماً بشريحة ميديا تيك Dimensity 9000 SoC. لذا، هذا الأمر يجعلنا نشعر بالحيرة والارتباك قليلاً.

مواصفات هاتف Redmi K50 Gaming Edition المحتملة:

يُقال أن الهاتف سيأتي بشاشة قياس 6.7 بوصة وستكون عبارة عن لوحة عرض OLED بمعدل تحديث 120Hz ودقة +FHD. يزن الهاتف 210 جرام – مما يعني أنه هاتف ثقيل.

من أجل التصوير الفوتوغرافي يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وسيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

كما ذكرنا لكم في المقدمة، سيتم تشغيل الهاتف بوساطة معالج Snapdragon 8 Gen 1 وسيتمتع الهاتف بنظام تبريد احترافي قائم على تبريد VC سائل مزدوج من أجل تشتيت درجات الحرارة المرتفعة أثناء ممارسة الألعاب المتطورة لفترات زمنية طويلة.

من المحتمل أن يتم تزويد الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 4700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات من أجل شحن البطارية بالكامل خلال 17 دقيقة فقط.