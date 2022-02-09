هواوي تعمل على أجهزة قابلة للارتداء مخصصة للمكفوفين

بدأت شركة هواوي الصينية الاتجاه لقطاعات جديدة بعدما حدّت العقوبات الأميركية من نشاطها في قطاع الهواتف الذكية، بالمكفوف فبعد دخولها مجال الساعات الذكية والشاشات والسيرة الأمريكية تستعد الشركة الصينية لصناعة أجهزة جديدة خاصة بالمكفوفين.

حيث كشفت قاعدة بيانات البراءات الصينية الوطنية QCC.com استعداد الشركة لطرح أجهزة قابلة للارتداء تساعد المكفوفين على التنقل خلال حياتهم اليومية، وقالت إن هواوي حصلت منذ يوم 1 فبراير الجاري على براءة الاختراع العامة لهذه الأجهزة.

ومن أهم الأجهزة التي تستعد الشركة الصينية لطرحها في هذا المجال؛ أجهزة قابلة للارتداء للمكفوفين تساعدهم على معرفة محيطهم والتنقل فيه من خلال أجهزة الاستشعار فوق الصوتية التي ستزود بها هذه الأجهزة، والتي تقوم بإرسال إشارات صوتية في جميع الاتجاهات، قبل أن تعيدها للجهاز ليتعرف عليها.

وأكدت هواوي أن البيانات ستصل للمستخدم بطريقة مبسطة، وستوفر له راحة كبيرة.

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