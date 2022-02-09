مرض اليد والقدم والفم يهدد الأطفال بالشلل

قالت بوابة الاستعلامات الصحية الألمانية إن مرض اليد والقدم والفم يصيب الأطفال بسبب الفيروسات المعوية.

وأشارت البوابة الألمانية إلى أن هذا المرض ينتقل من خلال التلامس المباشر مع مخاط أو براز الشخص المصاب.

وحددت أعراضه بالحمى، ظهور بثور على اليد، القدم، وتجويف الفم، اللثة، واللسان، ودعت الأهالي لإبقاء الطفل المصاب في المنزل لمنع انتشار العدوى، مع الحرص على عدم استخدام أدواته الشخصية كالمناشف وغيرها.

وأكدت البوابة الألمانية أهمية علاج المرض بشكل فوري، وقالت إن إهمال العلاج يؤدي لحدوث مضاعفات خطيرة كالتهاب الدماغ، السحايا، والشلل الذي يحاكي المظاهر العصبية في شلل الأطفال.

يذكر أن علاج مرض اليد والقدم والفم يتم من خلال المسكنات والأدوية الخافضة للحرارة، مع شرب السوائل بكثرة.

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