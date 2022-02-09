العكيد أبو شهاب ومراد علم دار يجتمعان بعمل جديدٍ

كشف الفنان السوري سامر المصري عن عملٍ جديدٍ يجمعه بالفنان التركي نجاتي شاشماز المشهور بدور مراد علم در في مسلسل وادي الذئاب.

حيث قام الفنان السوري بنشر مجموعة من الصور التي تجمعه بالفنان التركي، على حسابه الرسمي في موقع انستغرام، وعلّق على الصورة بعبارة عمل جديد قريبًا، التي كتبها باللغة الإنجليزية، ووصف الممثل التركي بالأسطورة.

ولم يكشف أبو شهاب عن طبيعة العمل الجديد، لكنّ الصور التي التقطت في موقع شركة بانا للإنتاج الفني أوحت بأنّ العمل قد يكون موسيقياً، لظهور عدد كبير من الآلات الموسيقية في المكان.

وحظيت الصور بتفاعلٍ كبير من عشاق عكيد باب الحارة، الذين عبّروا عن سعادتهم باجتماعي النجمين المحبوبين في الوطن العربي.

يذكر أن سامر المصري انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده بالفيلم العالمي North of The 10 للمخرج الأميركي رايان لامار.

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