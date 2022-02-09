من أجل الصبي.. حامل تزرع مسماراً برأسها

لجأت امرأة باكستانية حامل -لم تُكشف هويتها- لمعالجٍ تقليدي من أجل مساعدتها على ضمان إنجاب مولود ذكر في حملها الرابع، بعدما أنجبت سابقاً 3 بنات.

وقام المعالج بإقناع الحامل بضرورة زرع مسمار في رأسها، لتقبل على الفور، وليقوم بعدها بإدخال المسمار في رأسها لمسافة 5 سم.

وبعدما عانت المرأة من آلام حادة وحاولت نزع المسمار، وعندما فشلت بذلك قامت بمراجعة المستشفى الموجود في مدينة بيشاور طلباً للمساعدة.

وعلى الفور قام الأطباء بإجراء صور بالأشعة السينية ليُصدموا بدخول المسمار مسافة كبيرة برأسها، وأشاروا إلى أنّ المرأة وصلت للمستشفى بكامل وعيها، وأنّها نجت من الموت أو من الإصابة بمضاعفات خطيرة لعدم وصول المسمار للدماغ.

من جانبها قالت الشرطة الباكستانية، إنّها ستقوم باستجواب المرأة لمعرفة “المعالج الكذاب”، الذي قام بهذا الأمر، ودعت الناس لعدم الذهاب للمعالجين المحليين لأنّهم قد يصفون لهم وصفات خاطئة.

يُذكر أنّ دول جنوب آسيا تتفاءل بالمولود الذكر، لأنّه بنظرهم أكثر قدرة من الفتاة على تحقيق الدخل لعائلته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية