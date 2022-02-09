تعرف على ميزة Tap to Pay الجديدة لاستقبال المدفوعات على الايفون

مع النسخة الثانية التجريبية من تحديث iOS 15.4 فاجئتنا ابل بطرح خاصية النقر للدفع Tap to Pay والتي تجعل هواتف الايفون قادرة على إتمام المعاملات المالية بسهولة.

خاصية النقر للدفع Tap to Pay سوف تجعل هواتف الايفون الداعمة لها قادرة على قبول المدفوعات لإتمام المعاملات المالية عبر خدمة ابل باي Apple Pay للدفع الإلكتروني.

خدمة ابل باي Apple Pay أصلاً تسمح للمستخدم بإضافة بطاقات الدفع المختلفة سواء كانت بطاقات ائتمانية أو خصم مباشر أو حتى المحافظ الرقمية لاستخدامها لاحقاً في الدفع من خلال الايفون مباشرةً.

لكن مع الميزة الجديدة Tap to Pay سوف يُمكن لهواتف الايفون استقبال وإتمام عمليات الدفع تماماً مثل أجهزة POS التي تُستخدم في المدفوعات في المحلات والمتاجر، لكن مع هذه الميزة الجديدة سوف يمكن للمستخدم استقبال المدفوعات على الايفون بدون أي معدات إضافية أو تطبيقات زائدة على الايفون.

هذه التقنية سوف تعتمد على تقنية NFC وخدمة Apple Pay والمحافظ الرقمية للدفع من ايفون أو ساعة ابل وإتمام المعاملة في ايفون آخر، بمعنى آخر أن البائع قد يستبدل ماكينة الدفع POS الخاصة به بجهاز ايفون داعم لتلك الخاصية.

كان التصور السابق للأمر أن يكون إتمام المعاملات المالية بتقريب البطاقة الائتمانية للايفون ليتعرف عليها وتتم المعاملة لكن ما أعلنت عنه ابل كان بخلاف ذلك، وإن كان ذلك يظل ممكناً من الناحية النظرية على الأقل.

هواتف ايفون XS و XS Max وما يليها مثل هواتف ايفون 11 أو 12 أو 13 هي التي سوف تدعم هذه الميزة دون غيرها، كما سيتمكن المطورون من إضافة تلك الخاصية إلى التطبيقات الخاصة بهم. سيتم توفير الخاصية داخل الولايات المتحدة أولاً ثم باقي الدول التي تتواجد بها خدمة Apple Pay تباعاً.