النجمة يسرا تتعافى من كورونا وتستأنف تصوير مسلسلها الجديد

أعلنت الفنانة المصرية يسرا تعافيها من فيروس كورونا الذي أصيبت به قبل فترة، واستعدادها لاستئناف تصوير مسلسل “أحلام سعيدة”، الذي ستشارك فيه بالموسم الرمضاني المقبل.

وأكدت النجمة المصرية عودتها لتصوير مشاهدها في المسلسل، بعدما تحسنت صحتها وأنهت فترة العزل التي استمرت 25 يوماً.

وكان فيروس كورونا قد ضرب طاقم عمل مسلسل أحلام سعيدة، وأدّى لتوقف تصوير بعض المشاهد، ريثما يتعافى المصابون من المرض.

يُذكر أنّ مُخرج المسلسل عمرو عرفة قرر مواصلة تصوير المسلسل بالنجوم الموجودين، لكي لا يفوته الوقت ويكون قادراً على اللحاق بالموسم الرمضاني، وهذا ما أكده المنتج جمال العدل والذي قال إنّ العمل بطولة جماعية لعدد كبير من الفنانين، لذلك لم يتأثر كثيراً بإصابات كورونا التي ضربت طاقمه.

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