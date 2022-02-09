منوعات

يارا تُطلق أغنية يا هوا من ألبوم “ملّيت”

تم النشر منذُ 4 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصلت الفنانة اللبنانية يارا طرح أغاني ألبومها الجديد، ووصلت للأغنية السادسة التي حملت اسم “ملّيت” على قناتها الرسمية في يوتيوب وتطبيق أنغامي.

وتعاونت الفنانة اللبنانية في الأغنية الجديدة مع طارق أبو جودة الذي كتب كلماتها ولحّنها، في حين تولى عباس صباغ توزيعها الموسيقي.

وروّج حساب تطبيق أنغامي على تويتر للأغنية الجديدة من خلال منشور قال فيه: يا هوا روح لعندو بكير، ودعا متابعيه للاستماع لأحدث إصدارات الفنانة اللبنانية.

يُذكر أنّ يارا حققت نجاحاً كبيراً بالأغاني الــ”5″ التي أطلقتها سابقاً، حيث بدأت ألبومها بإطلاق أغنية ملّيت التي تجاوز عدد مشاهداتها 4 ملايين مشاهدة، ثم أطلقت أغنية بعدك هون، فأغنية السهرة هتحلو، فأغنية غازلني زيادة، ومن ثم أغنية من ورا قلبي التي طرحتها باللهجة المصرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك