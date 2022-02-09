سمكة تنجو من القرش بسبب احتمائها بإنسان!

لجأت سمكة صغيرة للحيلة للنجاة من سمكة القرش التي حاولت افتراسها، حيث استغلت وجود إنسان لتختبئ وراءه مما جعل السمكة المفترسة تبتعد عن المكان.

وأظهر مقطع الفيديو هجومًا سريعًا لسمكة قرش، من نوع أبو مطرقة، على شخصٍ كان يغوص في المياه، قبل أن تتوقف السمكة المفترسة بشكلٍ مفاجئ وتبتعد.

وعند التدقيق في الفيديو، تبين أن سمكة القرش كانت تطارد سمكة صغيرة بقصد افتراسها، لتقوم السمكة بالاختباء وراء الرجل؛ الأمر الذي دفع السمكة المفترسة للهروب ونجت السمكة الصغيرة.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على الإنترنت، حيث عبر الكثيرون عن إعجابهم بفطنة السمكة الصغيرة التي نجت بحياتها بفضل حيلتها.

يذكر أن سمكة القرش أبو مطرقة لا تهاجم البشر عادةً، إذ لم تسجل سوى 16 مواجهة بينها وبين البشر منذ عام 1900.

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