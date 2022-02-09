جمعية للرفق بالحيوان تُمسك بالدجاجة الجاسوسة

كشفت جمعية Animal Welfare League of Arlington للرفق بالحيوان، عن إمساكها بالدجاجة الشهيرة التي كانت تحوم حول مبنى البنتاغون-“وزارة الدفاع الأميركية” في واشنطن.

وقالت الجمعية في منشورٍ على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، إنّها استدعت موظفيها الذين قاموا بالإمساك بالدجاجة الجريئة التي حامت حول المنطقة الأمنية المحيطة بمبنى البنتاغون، وأعادوها للقن.

وكانت قصة الدجاجة قد حظيت بانتشارٍ كبيرٍ على الإنترنت، حيث تساءلت إحدى الصحف المختصة بالشؤون العسكرية عن سبب تواجد الدجاجة في هذا المكان، وقالت هل هي جاسوسة جاءت لتسرق الأسرار العسكرية؟ وقالت إنّها لم تفتح منقارها حتى الآن ولم تقدم إجابة.

يُذكر أنّ بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا على الدجاجة اسم إيثيل روزنبرغ الأمريكية، التي أُعدمت بخمسينيات القرن الماضي بتهمة التجسس للاتحاد الأوروبي.

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