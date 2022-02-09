سامسونغ تبدأ حدثها بإطلاق هاتفين مميزين

بدأت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية حدثها الجديد بإطلاق هاتفين جديدين بمواصفات مميزة، أطلقت عليهما Galaxy S22، وGalaxy S22 Plus.

وعمدت سامسونغ لتزويد الجهازين الجديدين بهيكل معدني وطبقة زجاجية غير لامعة، وستأتي شاشة الهاتف Galaxy S22 بحجم 6.1 بوصة، أما الهاتف Galaxy S22 Plus فسيحصل على شاشة بحجم 6.6 بوصة.

وسيدعم الهاتفان شاشة من نوع Dynamic AMOLED بدقة عرض 1080*2340 بيكسل، تدعم تقنية HDR 10، ومعدل تحديث 120 H.Z.

وزودت الشركة الكورية الهاتفان الجديدان بذاكرة داخلية بسعة 128 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهازان على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط السيلفي، وكاميرا خلفية ثلاثية مميزة، وبطارية قوية تجعل الهاتف يعمل لعدّة ساعات.

وستُوفر سامسونغ الهاتفين الجديدين بألوان الأسود، الوردي، الأخضر، والأبيض، وستطلقهما بالأسواق بسعر 799 دولاراً أمريكياً للهاتف Galaxy S22، و999 دولاراً للهاتف Galaxy S22 Plus.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية