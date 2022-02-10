ملخص مؤتمر سامسونج – وأخيراً سامسونج تزيح النقاب عن سلسلة Galaxy S22

كما كنا نتوقع على مدار الأشهر الماضية، فلقد أعلنت الشركة التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها عن ثلاثية Galaxy S22 وتتألف الثلاثية من Galaxy S22 وهو الطراز القياسي، و +Galaxy S22 وهو إصدار مُحسن من الطراز القياسي، و Galaxy S22 Ultra وهو الإصدار الرائد في المجموعة والذي يأتي – ولأول مرة – مُزوداً بقلم S-Pen ليحل محل غياب سلسلة Note التي افتقدناها في عام 2021. سوف نحاول أن نوضح لكم كافة تفاصيل الهواتف الثلاثة من خلال هذا التقرير.

يبدو أن كل من Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus متطابقين في أغلب المواصفات باستثناء الحجم والوزن نتيجة اختلاف سعة البطارية وسرعة الشحن أيضاً. تستهدف الهواتف الثلاثة فئات مختلفة من المستخدمين وفرق السعر يبدو كبير أيضاً بين الهواتف الثلاثة.

ما هو سعر سلسلة Galaxy S22؟

يبدأ سعر الطراز القياسي عند 799.99$ دولار أمريكي، بينما يبدأ سعر طراز Plus عند 999.99$ دولار أمريكي. كلا الهتافين متوفران بسعات تخزينية 128 و 256 جيجابايت. وكلما ازدادت السعة التخزينية كلما جاء الهاتف بسعر أعلى.

ولكن مع الإصدار المميز في السلسلة Galaxy S22 Ultra فهو يأتي بشكل مختلف قليلاً. حيث يبدأ سعره عند 1199.99$ دولار أمريكي وهذا الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت + 128 جيجابايت أو 12 جيجابايت + 256/512/1024 جيجابايت.

أعلى إصدار من هاتف Galaxy S22 Ultra يأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت وقيمته 1599.99$ دولار أمريكي.

ما هي الألوان التي تتوفر بها السلسلة؟

تأتي ثلاثية Galaxy S22 بأربعة ألوان عامة ولكن لكل منهم مجموعة ألوان حصرية متاحة للشراء عبر الإنترنت من متجر سامسونج حسب البلد. كل من Galaxy S22 و +Galaxy S22 يأتيان بألوان مثل Phantom White و Phantom Black و Green و Pink Gold. بينما يأتي إصدار Ultra بألوان مثل Phantom White و Phantom Black و Green و Burgundy.

ما هي المزايا الجديدة التي جاءت بها سلسلة Galaxy S22؟

بالتأكيد، جاءت السلسلة الجديدة بمزايا مُحسنة مقارنة بالسلسلة السابقة Galaxy S21 وفي شتى المجالات. تعالوا بناء نستعرض هذه المزايا بتفصيل أكبر.

تحسين أداء الكاميرا مع التركيز على أداء الإضاءة المنخفضة

أكدت الشركة الكورية أن الهواتف الجديدة وضعت تركيزها بالكامل على تحسين قدرات التصوير الفوتوغرافي. كل من Galaxy S22 و +Galaxy S22 يحتويان على نفس الإعداد الخلفي للكاميرا.

ذكرت سامسونج أن هذه الهواتف تمتاز بوضع تصوير جديد يسمى Nightography مع تدشين مستشعرات أكبر حجماً بنسبة 23% مقارنة بالجيل السابق وتعتمد المستشعرات الجديدة على تقنية Adaptive Pixel.

التقنية الجديدة ستساعد الكاميرا على امتصاص كم أكبر من الضوء لتجميع المزيد من التفاصيل والحفاظ على توازن الألوان بشكل جيد حتى وأثناء التصوير في ظل الإضاءة المنخفضة.

يمتاز الهاتفين بتقنية جديدة تسمى VDIS والتي من شأنها المساعدة في الحفاظ على الثبات والاستقرار وتقليل الاهتزازات الجانبية أثناء التصوير المتنقل.

كما وقد أكدت شركة سامسونج أنها تمكنت من تعزيز قدرات التصوير بكاميرا الصور الشخصية وذلك بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي الفائقة وعمق التصوير الأفضل لرؤية الأهداف بشكل أفضل مقارنة بالجيل السابق.

لم تدخر شركة سامسونج جهداً في تعزيز قدرات الكاميرا من أجل توفير صور حادة بتفاصيل متناهية الدقة سواء أثناء التصوير في وضح النهار أو أثناء الليل.

لحسن الحظ، تتوفر تقنية Nigtography على هاتف Galaxy S22 Ultra أيضاً ويأتي هذا الهاتف مزود بإعداد كاميرا مختلف عن اشقائه الاصغر.

يحتوي هذا الهاتف على مستشعر 2.4u pixel وهو أكبر مستشعر من شركة سامسونج مصمم لكاميرا الهاتف الذكي حتى هذه اللحظة. كما ويتمتع الهاتف بعدسة Super Clear Glass والتي من شأنها تعزيز إمكانية الوضوح أثناء التصوير الليلي دون التعرض للكثير من التوهج في الفيديو.

ذكرت شركة سامسونج أنها عملت جاهدة على تعزيز قدرات التصوير في هاتف Galaxy S22 Ultra وتحسين مزايا كاميرا AI من أجل توفير القدرة على التقاط صور بتنسيق RAW حتى 16bit.

سرعات شحن أعلى

على الرغم من أن جميع هواتف سلسلة Galaxy S21 كانت تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات فقط والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، إلا أن سلسلة Galaxy S22 جاءت لإصلاح هذه المشكلة.

حيث يدعم الإصدار القياسي سرعة شحن 25 وات بالمثل، ولكن كل من Galaxy S22 Plus و Galaxy S22 Ultra يدعمان الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات.

جميع هواتفا السلسلة تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare ولكن لم تحدد الشركة القوة – من المفترض أنها ستكون بقدرة 5 وات.

تماماً مثلما رأينا مع سلسلة Galaxy 21، تأتي هواتف السلسلة غير مرفقة بالشاحن، مما يعني أنك ستضطر على البحث على شاحن منفصل على نفقتك الخاصة.

شاشات بمعدل سطوع فائق



جميع هواتف السلسلة تتمتع بشاشات جديدة مذهلة ومعدلات سطوع أكثر إشراقاً مقارنة بالسلسلة السابقة. جميع الهواتف تحتوي على شاشات بمعدل تحديث متغير 120Hz. ومعدلات سطوع 1350 نقطة ضوئية لكل من إصدار Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus، بينما يدعم إصدار Galaxy S22 Ultra بمعدل سطوع 1750 نقطة ضوئية.

تصميم أنيق ومعاصر



جميع هواتف السلسلة مصنوعة من إطار معدني تُطلق عليه سامسونج إطار الألمنيوم المقوى والذي تدعي الشركة أنه الأقوى على الإطلاق. تتمتع الهواتف بزجاج +Corning Gorilla Glass Victus من الأمام والخلف لمزيد من الحماية والأمان.

قلم S-Pen ولأول مرة

يأتي هاتف Galaxy S22 Ultra مزوداً بقلم S-Pen وهو أول هاتف من سلسلة Galaxy S يأتي مع القلم بعدما غابت سلسلة Note عن الصورة في عام 2021.

تقول سامسونج أنها عملت على تحسين سرعة وكفاءة عمل قلم S-Pen وأنه الآن أصبح يوفر زمن انتقال أسرع بفارق 70% تقريباً عن الجيل السابق.

WiFI 6E

كل من إصدار Galaxy S22 Plus و Galaxy S22 Ultra مدعومان بتقنية WiFi 6E والتي تعد بتوفير سرعات أعلى من نقل البيانات وهذا في حالة توافر الإنترنت الداعم لهذه التقنية.

سلسلة Galaxy S22 هي أول سلسلة هواتف صديقة للبيئة

تقول شركة سامسونج أنها الأكثر وعياً بالمخاطر التي تهدد البيئة الطبيعية ولا سيما البيئة البحرية، ولذلك قررت الشركة الاعتماد على شباك الصيد المهملة في قاع البحار والمحيطات وإعادة تدويره واستغلاله في تحويله إلى مواد عالية الجودة يصلح استخدامها في تصميم هواتف Galaxy S22.

إليكم مواصفات كل من Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus بالتفصيل

Galaxy S22: شاشة قياس 6.1 بوصة FHD+ Infinity-O Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث متغير 1Hz وحتى 120Hz

شاشة قياس 6.1 بوصة FHD+ Infinity-O Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث متغير 1Hz وحتى 120Hz Galaxy S22 Plus: شاشة قياس 6.6 بوصة FHD+ Infinity-O Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث متغير 1Hz وحتى 120Hz مع معدل سطوع يصل إلى 1750 نقطة ضوئية

شاشة قياس 6.6 بوصة FHD+ Infinity-O Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث متغير 1Hz وحتى 120Hz مع معدل سطوع يصل إلى 1750 نقطة ضوئية المعالج: سيتم شحن الهواتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 أو Exynos 2200 بناء على الدولة

سيتم شحن الهواتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 أو Exynos 2200 بناء على الدولة الذاكرة العشوائية والتخزين: 8 جيجارام + 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت

8 جيجارام + 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت نظام التشغيل: واجهة One UI 4.1 المستندة على أندرويد 12

واجهة One UI 4.1 المستندة على أندرويد 12 الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ISOCELL GN5 بفتحة عدسة f/1.8 مدعوم بتقنية OIS + عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية رؤية 120 درجة + عدسة تيليفوتو بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 مع تقريب بصري 3x مدعوم بتقنية OIS

مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ISOCELL GN5 بفتحة عدسة f/1.8 مدعوم بتقنية OIS + عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية رؤية 120 درجة + عدسة تيليفوتو بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 مع تقريب بصري 3x مدعوم بتقنية OIS الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f2.2

مستشعر بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f2.2 الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع يعمل بالموجات الفوق صوتية + تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع يعمل بالموجات الفوق صوتية + تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء وزن هاتف Galaxy S22 :قياسات الهاتف 146.6×70.6×7.6 مم ويزن 168 جرام

:قياسات الهاتف 146.6×70.6×7.6 مم ويزن 168 جرام وزن هاتف Galaxy S22 Plus: قياسات الهاتف 157.4×75.8×7.6 مم ويزن 198 جرام

قياسات الهاتف 157.4×75.8×7.6 مم ويزن 198 جرام سُبل الاتصال: 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 6E in S22+) 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.2, UWB (S22+ only), GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC, MST

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 (Wi-Fi 6E in S22+) 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.2, UWB (S22+ only), GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC, MST البطارية: يحتوي هاتف Galaxy S22 على بطارية 3700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات / يحتوي هاتف Galaxy S22 Plus على بطارية 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات – كلا الهتافين يدعمان الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي

يحتوي هاتف Galaxy S22 على بطارية 3700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات / يحتوي هاتف Galaxy S22 Plus على بطارية 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات – كلا الهتافين يدعمان الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي السعر: يتوفر هاتف Galaxy S22 بسعر يبدأ من 799.99$ دولار أمريكي / ويبدأ سعر Galaxy S22 Plus بقيمة 999.99$ دولار أمريكي

مواصفات Galaxy S22 Ultra

وبعد انتظار دام طويلاً يأتي الهاتف المتميز الرائد في أشهر سلسلة هواتف على الإطلاق Galaxy S22 Ultra بمواصفات احترافية لم يسبق لها مثيل. هذا الهاتف يختلف تماماً عن الإصدارين السابقين.

هذا الهاتف بمثابة الخليفة الروحي لهاتف Galaxy Note 20 Ultra ولكنه يحاول أن يأتي بنكهة Galaxy S أيضاً ولكنه يشبه هاتف Note إلى حد كبير ويأتي مزود بقلم S-Pen.

الهاتف مصنوع من المعدن والزجاج وهذا هو الإصدار الوحيد في السلسلة الذي يحتوي على شاشة +QHD وهي عبارة عن لوحة عرض Dynamic AMOLED 2X قياس 6.8 بوصة.

تدعم الشاشة معدل التحديث المتغير 1Hz وحتى 120Hz ومحمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass Victus Plus بمعدل سطوع تبلغ ذروته 1750 نقطة ضوئية.

يتم تثبيت أندرويد 12 بشكل مسبق على الهاتف وفوقه واجهة سامسونج المخصصة الأكثر من رائع إصدار One UI 4.1 ويتمتع الهاتف بحماية لمقاومة الماء والغبار بتصنيف IP68.

العتاد الداخلي لهاتف Galaxy S22 Ultra

يأتي الهاتف بشريحة Snapdragon 8 Gen 1 أو Exynos 2200 بناءً على المنقطة التي سيتم بيع الهاتف بها. سيأتي المعالج مقترناً بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات والشحن اللاسلكي بسرعة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي.

وماذا عن قدرات التصوير الفوتوغرافي؟

العدد الإجمالي يعادل 5 كاميرات، لدينا أربعة منها في الخلف والكاميرا الرئيسية عبارة عن مستشعر بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 مقترناً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

لدينا أيضاً عدسة تيليفوتو بدقة 10 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل 3x وعدسة منظار أخرى بدقة 10 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل 10x والتقريب الرقمي بمعدل 100x مدعومة بتقنية OIS.

في الأمام لدينا كاميرا صاخبة بدقة 40 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 متمركزة في منتصف الشاشة من الأعلى.

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات الفوق صوتية

لديك ماسح ضوئي لبصمات الأصابع يعمل بالموجات الفوق صوتية يدعم الهاتف 5G (mmWave / Sub6) ، بينما يدعم أيضًا WiFi 6E (6GHz). سيكون لديك مكبرات صوت ستريو داعمة لتقنية Dolby Atmos والنطاق العريض للغاية UWB وبلوتوث 5.2.

يتوفر الهاتف بألوان تشتمل على Phantom White و Phantom Black و Green و Burgundy و Red و SkyBlue ويزن الهاتف 229 جرام. يبدأ سعر الهاتف عند 1.199.99$ دولار أمريكي ويصل إلى 1.599.99$ دولار أمريكي مع إصدار 12 جيجارام + 1 تيرابايت.