للمبتدئين – الخطوات الأولى للاستثمار في عالم العملات الرقمية!

اكتسبت العملات الرقمية في الآونة الأخيرة شعبية وشهرة كبيرة، حيث تمكنت من جذب اهتمام الكثير من المستثمرين الذين يطمحون إلى تحقيق الأرباح الطائلة في وقت سريع. ويعد التداول من أفضل الاستراتيجيات التي يختارها المستثمرون للتعامل في سوق العملات الرقمية من أجل تحقيق مكاسب جيدة. لكنك كمبتدئ في التداول تحتاج إلى الاطلاع بشكل واسع على أساسيات السوق وأحواله، حيث أن الطبيعة المتقلبة لسوق العملات الرقمية تجعل من التداول أمرًا محفوفًا بالمخاطر. فعلى الرغم من أن العملات الرقمية تعتبر سوقًا مغرية وجذابة للمستثمرين، إلا أنها تنطوي على مخاطر وتقلبات شديدة في المقابل.

وكي تحمي نفسك من الوقوع في الأخطاء الفادحة وتكبد الخسائر في استثمار العملات الرقمية، يمكنك الآن الاستفادة من الخدمات التعليمية التي تقدمها لك شركة أكسيا والتي تغطي عالم التداول من الألف إلى الياء مع أكثر من 100 مادة تعليمية، تساعدك على توسيع اطلاعك في هذا المجال والتعرف على كيفية عمله. بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لك تعزيز قدراتك في التداول من خلال التواصل المباشر مع أفضل الخبراء في التداول. ماذا تنتظر؟ ابدأ أولى خطواتك في الاستثمار مع شركة أكسيا الآن!

نقدم لك في هذا الدليل كل ما يهمك كمستثمر مبتدئ قبل الدخول إلى عالم الاستثمار في العملات الرقمية، حيث سنساعدك على التعرف على ماهية العملات الرقمية وأنواعها ومميزاتها وكيفية الاستثمار فيها خطوة بخطوة، لتكون جاهزًا للبدء في التداول وجني الأرباح الوفيرة.

ما هي العملات الرقمية؟

العملات الرقمية هي أحد نتائج ثورة تكنولوجيا المعلومات، وقد تم إنتاجها بنجاح لأول مرة عام 2009، حيث كانت عملة البيتكوين هي العملة الأولى في عالم العملات الرقمية. يتم إصدار العملات الرقمية بصورة لامركزية عن طريق خوارزميات عبر برامج الكمبيوتر. وهي عملات افتراضية تضم أرقامًا تسلسلية، ولا تتبع لأي مؤسسة مالية بعينها، بل يتم التعامل بها عبر الإنترنت.

ازدادت شعبية هذه العملات وتطور العمل بها على مدار العقد الماضي، حيث بدأ يتم تنظيم عمليات تداولها وتطبيق الرقابة عليها، من خلال “بلوكتشين “Blockchain، التي ترصد عمليات التبادل وتتعرف على الحسابات.

وتكون بيانات هذه العملات متاحة لكافة المتداولين، وذلك من خلال اسم المستخدم وكلمة السر اللذين يحصل عليهما المستخدم على الشبكة، وتعتبر فئة من الأفراد الذين يُطلق عليهم اسم “المعدّنين” أز “مُصدري العملات الرقمية” بمثابة العصب الأساسي لسوق العملات الرقمية، لأنهم هم من يقومون بعملية تكوين العملات.

ومع أن البيتكوين كانت أول عملة يتم إصدارها من بين العملات الرقمية، إلا أن هناك عدد كبير من العملات الرقمية، على الرغم من أنها لم تحظَ بنفس الزخم الذي اكتسبته البيتكوين، وتشمل هذه العملات على سبيل المثال: الإيثيريوم (Ethereum)، ونيم (NEM)، وريبل (Ripple)، ونيو (NEO)، ولايتكوين (Litecoin)، وثيتر (Tether)، وغيرها الكثير. يتم تداول هذه العملات في البورصات، كما أصبحت طريقة يتم باستخدامها الدفع مقابل المشتريات عبر الإنترنت وتحويل الأموال بين الأفراد.

ما هي أنسب العملات الرقمية للاستثمار؟

عملة البيتكوين: وهي أسهل طريق للاستثمار والأكثر ضمانًا للاستثمار في العملات الرقمية، ومازالت تتربع على رأس القائمة أيضًا كونها العملة الرقمية الأعلى قيمة من بين العملات الأخرى بلا منافس. عملة لايتكوين: تتميز هذه العملية بمزايا خاصة، فهي تحتاج إلى تكلفة مالية أقل مقارنةً بعملة البيتكوين، مما جعلها تكون الاختيار الأفضل للأشخاص الذين يسعون للاستثمار في العملات الرقمية. عملة الريبل: تتميز هذه العملة الرقمية برمزها (XRP) وبقدرتها على إنهاء المعاملات المالية في مدة لا تتجاوز خمس ثوانٍ كأعلى تقدير، بالإضافة لكونها قليلة التكلفة وقابليتها للتطوير وأنها تعتمد بشكل رئيسي على استخدام أنظمة الدفع. عملة ثيتر: تسعى هذه العملة الرقمية لجذب العملاء من خلال استكمال التحويلات من العملات الرقمية للدولار الأمريكي بسهولة أكبر وفي فترة قصيرة، وتتميز هذه العملة بأنها عبارة عن منصة للدعم مصممة لتتم الاستفادة منها، وهذا النوع من العملات يكون في العادة مناسب للعملاء.

وتوفر لك شركة أكسيا تريد أنواعًا متنوعةً من الأصول المتاحة للتداول عبر منصتها والتي تتوزع على مجموعة من أهم الفئات التي تتمتع برواج عالمي، ومن أبرز تلك الأصول تداول العملات الرقمية بكافة أنواعها من خلال خمسة أنواع من حسابات التداول. تابع القراءة لتتعرف على الخطوات الصحيحة للاستثمار في العملات الرقمية مع أكسيا.

لماذا تحظى العملات الرقمية بشعبية كبيرة لدى المستثمرين؟

يزداد الإقبال على الاستثمار في العملات الرقمية بشكل أكبر كل يوم، ويعود ذلك لأسباب متعددة. وفيما يلي بعض من أهم هذه الأسباب:

يرى بعض المشجعين للاستثمار في العملات الرقمية أنها تمثل مستقبل الصناعة الاقتصادية والمالية، لذا فهم يقبلون على شرائها بقوة. فيما يقوم المتداولون باستغلال ذلك الأمر ليقوموا بشراء هذه العملات الرقمية وبيعها خلال فترات قصيرة ربما لا تتجاوز ساعات قليلة، وذلك بهدف جني الأرباح السريعة.

ومن الأسباب وراء تشجيع البعض للاستثمار في العملات الرقمية هي أن تلك العملات لا تسمح للبنوك المركزية بإدارة المعروض من النقد، لأن البنوك تقلل من قيمة الأموال من خلال التضخم.

ويقوم بعض المستثمرين بدعم العملات الرقمية لإعجابهم بالتكنولوجيا التي تستخدمها، والتي تُسمى “بلوكتشين”، حيث أن هذه التقنية عبارة عن نظام معالجة لامركزي يهتم بتوفير أعلى مستوى من الأمان مقارنةً بأنظمة الدفع التقليدية.

ويحب المتداولون بشكل يومي أو المضاربون تداول العملات الرقمية على وجه الخصوص، لأنها قد تحقق ارتفاعات سعرية في فترات قصيرة جدًا، مما يساعدهم على تحقيق الأرباح في وقت قصير دون الاكتراث بأي أمور أخرى أو التوقعات المرتبطة بالعملات على المدى الطويل.

ما هي الخطوات الصحيحة للاستثمار في العملات الرقمية؟

لتتمكن من النجاح في عالم العملات الرقمية، يجب عليك أن تسير وفق بعض الخطوات الصحيحة والمنظمة. فيما يلي أهم خمس خطوات عليك اتخاذها قبل بدء الاستثمار في العملات الرقمية:

القيام بالبحث اللازم: إن أول وأهم نصيحة يقوم المستثمرون الخبراء بإسدائها للمبتدئين هي أن يتجنبوا القيام بالتداول الأعمى. لذا ينبغي عليك قبل أن تفكر في تداول العملات الرقمية أن تقوم بالبحث اللازم وأن تطلع على كافة المصادر التي قد تحتوي أي معلومات متعلقة بهذه العملات.

ويجب عليك ألا تعتمد على المناقشات التي تدور بين الأشخاص حول العملات الرقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل أنت تحتاج إلى معلومات مستندة إلى بيانات حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة فيما يتعلق بالاستثمار في العملات الرقمية.

من الأمور المهمة أيضًا أن تقوم باستشارة الخبراء من ذوي الخبرة الطويلة في تداول العملات الرقمية، كي تأخذ النصيحة من خلالهم، مع حرصك على ألا تندفع وراء حماسك لجني الثروات السريعة.

تحرص شركة أكسيا على طمأنة عملائها الجدد بأنهم في أيدٍ أمينة، حيث توفر لك فريقًا متخصصًا من الخبراء ومقدمي الخدمة مهمتهم فقط أن يقوموا بمساعدتك ووضعك على الطريق الصحيح لتتمكن من تحقيق النجاح في عالم الاستثمار. اختبر مع أكسيا كافة سبل الراحة في بداية مشوارك في الاستثمار.

القيام بعمليات التداول بناءً على المعلومات: يتجه معظم المتداولين إلى الاستثمار في الأصول التي يكون في اعتقادهم أنها ستنجح، أي يكون اعتمادهم الأكبر في الاستثمار على شعورهم، لكن اتباع هذه الطريقة ليس صحيحًا على الإطلاق. تعتبر البيانات الطريقة الوحيدة لاتخاذ القرارات السليمة الخاصة بالاستثمار، لذا يجب أن تتأكد من أن عمليات التداول الخاصة بك قائمة على بيانات قابلة للقياس، وليس على الأهواء الشخصية فحسب.

تبقيك شركة أكسيا مطلعًا على كل ما هو جديد في عالم الاستثمار من خلال التزويد بالموارد اللازمة مثل الرسوم البيانية والتحليلات المتقدمة لتحصل على أعلى مستويات من الدقة، بالإضافة إلى إرسالها التوصيات والنصائح اليومية المخصصة لك على جهاز هاتفك مباشرة.

عدم الخلط بين عمليات التداول والمشاعر: يحتاج التداول منك إلى التحلي بالالتزام طويل المدى، وبالتالي يجب ألا تتأثر بالتقلبات القصيرة المدى، وألا تدخل أي صفقة بدافع الحماس الذي تشعر به أو الرغبة لديك في اقتناص الفرصة التي يتحدث عنها الجميع. تعتبر خطوة التحلي بالسيطرة على مشاعرك وعدم إطلاق العنان لها لتؤثر على قراراتك من أهم الخطوات. فهم القيمة السوقية: يمكنك التنبؤ بالإمكانات المتاحة لنمو أي استثمار من خلال القيمة السوقية التي يتمتع بها، أي أن الأمر لا يتعلق بمدى ارتفاع أو انخفاض قيمة الأصل، ولكن بالإمكانات أمام نموه. وبالتالي إذا كنت ترغب في دخول عالم تداول العملات الرقمية، فأنت تحتاج إلى تحليل القيمة السوقية الخاصة بها، وذلك لتحديد مستوى مخاطر الاستثمار التي تنطوي عليها، والإمكانات أمامها للنمو، ومعرفة مدى تأثرها بالتغيرات الاقتصادية. وضع استراتيجية لتداول العملات الرقمية

يجب أن يقوم المتداول بتحديد حجم الأموال التي يرغب في استثمارها، وذلك لأن التداول في العملات الرقمية يتطلب تحديد الهدف ووضع استراتيجية تداول ووجود استعداد جيد للانضباط والالتزام بالأهداف طويلة المدى، مع تخصيص المقدار اللازم من الوقت للقيام بذلك. يساعدك وضع استراتيجية للتداول على اتخاذ قراراتك بشكل أكثر ذكاءً لتكون أقرب إلى تحقيق النجاح.

وبعد الالتزام بكل هذه الخطوات المبدئية الضرورية للاستعداد لتداول العملات الرقمية للمبتدئين، يمكنك الآن بدء التدرب على التداول من الصفر باتباع هاتين الخطوتين الأساسيتين:

اختيار منصة تداول موثوقة وآمنة: فلن تتمكن من البدء في الاستثمار في العملات الرقمية إلا من خلال اختيار شركة وساطة مالية تتمتع بالموثوقية مثل شركة أكسيا، حيث يضمن اختيارك الصحيح حصولك على الدعم في وقت حاجتك إليه، ويساعدك على تجنب خسارة أموالك.

شركة أكسيا هي شركة تداول مرخصة وموثوقة، أي يتم فحصها والإشراف عليها من قِبل الهيئات الرقابية المختصة. وتتميز أكسيا عن غيرها من الشركات الوهمية بأنها لا تلجأ للاحتيال في أسعار السوق خلال تنفيذ الصفقات.

فتح حساب على منصة أكسيا: يمكنك في البداية التدرب على التداول من خلال الحساب التجريبي الذي تقدمه لك شركة أكسيا حتى تتمكن من خوض تجربة تداول العملات الرقمية بشكل افتراضي في البداية قبل أن تنتقل للتداول عبر المنصة بحساب حقيقي وأموال حقيقية. الحساب التجريبي الذي توفره شركة أكسيا المتداولين المبتدئين يمكّنهم من اختبار استراتيجيات التداول الخاصة بهم وتساعدهم على تجنب المخاطرة في أموالهم الحقيقية.

ثم يمكنك تحديد مقدار الأموال التي تود تخصيصها من خلال إيداع المبلغ الذي تريد أن تبدأ به في تداول العملات الرقمية التي تقوم باختيارها لتنطلق بعدها في عالم التداول الممتع.

وفي النهاية، تأكد أولًا وأخيرًا من أنك تتمتع بوضع مادي جيد يسمح لك بتحمل المخاطرة، لذا احرص أن تقوم بالاستثمار في العملات الرقمية باستخدام المدّخرات الزائدة عن حاجتك فقط، وأن تتجنب التورط في القروض. والنصيحة الأهم لك هي ألا تستثمر أبدًا في أموال لا يمكنك تحمل خسارتها، وأن تتثقف وتتعلّم وتستشر الخبراء وتطلع على أحوال السوق لتكون متداولًا محترفًا في أقرب وقت.