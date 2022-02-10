ملخص مؤتمر Galaxy Unpacked 2022 – الكشف عن سلسلة حواسيب Galaxy Tap S8

بعد انتظار دام طويل، وأسابيع كثيرة من مطاحن الشائعات التي تدور حول سلسلة حواسيب Galaxy Tap S8، أخيراً وبشكل رسمي، تُطلق شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة سلسلة حواسيبها اللوحية وسوف نتعرف معكم الآن على سعر ومواصفاتها بالتفصيل.

ضمن حدث Galaxy Unapcked الأول هذا العام، سامسونج تُطلق أشهر سلسلة هواتف ذكية على الإطلاق، Galaxy S22، ولكن لم تكن الهواتف الذكية وحدها التي تخطف الأنظار.

فكما كنا نتوقع تماماً، ظهرت أيضاً سلسلة حواسيب Galaxy Tap S8 وهذه هي المرة الأولى التي نرى فيها تابلت من شركة سامسونج يتم تصنيفه تحت فئة Ultra ولحسن الحظ جميع حواسيب السلسلة تمتاز بشريحة معالجة صاروخية Snapdragon 8 Gen 1، ولكن على عكس هواتف Galaxy S21، هذه الحواسيب لا تأتي بمتغير Exynos 2200.

تمتاز سلسلة Galaxy Tap S8 بكاميرات احترافية أمامية وخلفية وإعداد ثلاثي للميكروفونات وتقنية التأطير التلقائي الذكية التي تعمل على توفير تجربة مكالمات فيديو أكثر احترافية.

تمتاز الحواسيب بمجموعة واسعة من المزايا التي تشتمل على نظام تشغيل متعدد النشاطات المحسن ومشاركة سهلة وآمنة للملفات محمية بكلمة مرور وقلم S-Pen مُحسن يأتي مُرفق في العلبة.

تقول سامسونج أن الحواسيب الثلاثية مصنوع من أقوى معدن من الألمنيوم الذي يوفر مقاومة للخدوش أقوى بنسبة 30% وأقل عرضة للانحناء بنسبة 40% مقارنة بالمعدن المستخدم في تابلت Galaxy Tap S7.

يمتاز تابلت Galaxy Tap S8 Ultra بشاشة Super AMOLED قياس 16.4 بوصة تدعم معدل تحديث 120Hz وهو مجهز بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل يمكنها التصوير بدقة 4K.

تساعد تقنية التأطير التلقائي على وضع الأشخاص بداخل بؤرة التركيز التلقائي أثناء مكالمات الفيديو، ويمكنها التكبير أو التصغير بناءً على عدد المشاركين في نفس المكالمة أو الذي يمكن أن ينضموا إليك.

تحتوي جميع طراز حواسيب Galaxy Tap S8 على مكبرات صوت ستريو رباعية مع دعم لتقنية Dolby Atmos.

يحتوي كل من Galaxy Tap S8 و Galaxy Tap S8 Plus على بطارية بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة و 10.090 مللي أمبير في الساعة على التوالي. بينما يحتوي طراز Ultra على بطارية 11200 مللي أمبير في الساعة.

جميع الحواسيب تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات ويمكن شحن الحواسيب الأساسية بنسبة 100% خلال 80 دقيقة فقط، بينما يستغرق تابلت S8 Ultra حوالي 90 دقيقة.

من الممكن توصيل تابلت Galaxy Tap S8 بهاتف Galaxy S22 بواسطة كابل USB-C لكي يتم شحن بطارية التابلت عكسي من الهاتف الذكي، مما يعني أنه من الممكن تحويل الهاتف إلى شاحن محمول.

ستبيع Samsung لوحة مفاتيح Book Cover التي تتميز بأغطية مفاتيح ذات إضاءة خلفية أعلى، وإعدادات اختصار قابلة للتخصيص، وزوايا قابلة للتعديل. تتميز لوحة المفاتيح بجلد البولي يوريثين الفاخر المضاد للميكروبات ولوحة لمس مغطاة بالزجاج تتيح الكتابة بسلاسة ولديها استجابة سريعة للإدخالات.

مواصفات حواسيب Galaxy Tap S8