بتصميم يشبه هواتف الآيفون – هونر تستعد من أجل إطلاق هاتف Honor 60 SE!

يبدو وبكل وضوح أن شركة هونر – Honor استلهمت من شركة آبل التصميم الخاص بأحدث هاتف ذكي تعمل عليه وهو Honor 60 SE وقد أعلنت الشركة عن الهاتف في الصين ويحتوي على إعداد كاميرا خلفي مشابه تماماً لإعداد الكاميرا الخاص بهواتف الآيفون.

يبدو أن شركة هونر قررت أن تقتبس طريقة تصميم الكاميرا الخلفية لهاتفها الجديد من تصميم الكاميرا الخلفية لكل من سلسلة iPhone 12 و iPhone 13، حيث تم وضع الكاميرتين الأوليين على اليسار والكاميرا الثالثة على الجانب في منتصف المسافة بينهما. حتى مستشعر Flash LED متواجد في نفس المكان بالضبط.

على الرغم من ذلك، فإن بقية تصميم الهاتف مختلف تماماً عن هواتف الآيفون، حيث يتمتع الهاتف بشاشة منحنية مع فتحة مثقبة مركزية في منتصف أعلى الشاشة للصور الشخصية ويتمتع الهاتف بحواف نحيفة للغاية.

يبدو أن الهاتف مصنوع من المعدن والزجاج ولديه ظهر منحني على الجانبين. يوجد منفذ USB-C في الجزء السفلي بجانب مكبر الصوت، وجميع الأزرار المادية على الجانب الأيمن، وعلى الظهر تظهر بوضوح علامة شركة هونر التجارية.

Honor 60 SE مختلف تماماً عن تصميم أخوته

من المفترض أن هاتف Honor 60 SE هو الإصدار الثالث في السلسلة بعدما أعلنت الشركة عن كل من Honor 60 و Honor 60 Pro في الصين في أواخر العام الماضي.

الهاتف الجديد يأتي لكي يكون بديلاً ميسور التكلفة بشكل أفضل، ولكن الغريب في الأمر أن إعداد الكاميرا الخلفية على الطُرز الأساسية لا يشبه إعداد الكاميرا الخاص بهواتف الآيفون على الإطلاق.

أما بالنسبة للمواصفات فلدينا هنا شاشة OLED قياس 6.67 بوصة دقتها +FHD وهي شاشة منحنية بمعدل تحديث 120Hz وتدعم ألوان 10bit.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة ميديا تيك متوسطة المدى Dimensity 900 SoC ويأتي الهاتف مدعوماً بذاكرة وصول عشوائي (رامات) بسعة 8 جيجابايت ويتوفر الهاتف بذاكرة تخزين بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، وهذا الهاتف هو هاتف ثنائي الشريحة ويحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع المدمج في الشاشة.

نظام أندرويد 11 مُثبت بشكل مُسبق على الهاتف وفوقة واجهة مستخدم Honor Magic UI وعلى ظهر الغطاء الخلفي توجد كاميرا ثلاثية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل.

هاتف Honor 60 SE هو هاتف 5G ومدعوم بتقنية بلوتوث 5.2 ويتوفر باللون الأزرق والأسود والأخضر بقيمة 2199 يوان صيني أي ما يعادله 345$ دولار أمريكي.

حتى الآن لم يتم إطلاق كل من Honor 60 و Honor 60 Pro في الأسواق العالمية، لذا، وللأسف الشديد لا نعلم مما إذا كانت تخطط الشركة لإطلاق Honor 60 SE خارج الصين أم لا.