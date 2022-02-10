شاب بريطاني يصنع ثروة خلال 3 أشهر.. والسبب العملة الرقمية

أصبحت قصة المليونير البريطاني، من أصل صومالي، حناد حسن حديث العالم، بعدما تمكن الشاب البالغ من العمر 20 عامًا من جني ملايين الدولارات خلال ثلاثة أشهر من الاستثمار في العملة الرقمية.

بدأت قصة حناد مع الاستثمار بالعملات الرقمية في العام الماضي، حيث كان يعمل في وظيفتين ليدخر قليلاً من المال ليرسل بعضه لعائلته، ويستثمر القسم الثاني بالعملات الرقمية.

بدأ الشاب البريطاني استثماره بـ50 دولارًا، والتي تحولت في غضون ثلاثة أيام إلى 500 دولار، وبعد يومين بلغ رصيده خمسة آلاف دولار أمريكي، الأمر الذي دفعه لاستشارة والده، وخلال إجراء مكالمة لمدة نصف ساعة مع والده؛ تضاعف رصيده مرات عدة.

استثمار عناد؛ ساعده على تحقيق المزيد من الأرباح التي حولته لمليونير صغير، حيث وصلت ثروته إلى ثمانية ملايين دولار ، وهذا ما دفعه لترك الدراسة الجامعية من أجل التركيز على الاستثمار.

وأكد المليونير الصغير استعداده لبناء مطعم في مدينة برمنغهام التي يعيش فيها لمساعدة مجتمعه، وقال إنه لا يرغب في أن ينعم بالثروة التي حصل عليها وحده، بل يسعى لترفيه عائلته وأصدقائه وتقديم الخدمات للمجتمع.

وقام بإنشاء عملة رقمية خصص أرباحها بالكامل للأعمال الخيرية، أنفق من أرباحها 200 ألف جنيه إسترليني على الأعمال الخيرية.

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